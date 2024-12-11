В Екатеринбурге тысячи энергетиков остались без зарплат, им задолжали 170 млн

В Екатеринбурге 3,3 тысячи специалистов и 417 бывших работников «Энергомоста» (занимается строительством газовой и электрической инфраструктуры) остались без зарплат. Им не выплатили более 173 миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«У предприятия образовалась задолженность по выплате заработной плате за первую половину октября 2024 года на сумму свыше 87,7 млн рублей перед 2765 работниками. Более 49,4 млн рублей предприятие задолжало 618 работникам за ежегодные отпуски за разные периоды. Еще 417 бывших работников предприятия не получили свыше 36,2 млн рублей за увольнение», — пояснили в ведомстве.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений гендиректору организации, возбудив административное дело. После вмешательства правоохранителей предприятие выплатило все долги.
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