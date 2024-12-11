11 декабря 2024

На улицах Салехарда развесили новогодние открытки СССР. Фото

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Салехард готовится встретить новый год (архивное фото)
Салехард готовится встретить новый год (архивное фото) Фото:

На улицах Салехарда разместили большие новогодние открытки советского периода 1960-1980-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«На 25 информационных конструкциях в Салехарде — новогодние открытки 60-70-80-х годов прошлого века, их авторы — известные художники: Владимир Зарубин, Татьяна Жебелева, Алексей Исаков, Татьяна Игнатьева, Игорь Знаменский, Владимир Четвертков», — рассказали в telegram-канале администрации Салехарда. Самая старая открытка датируется 1968 годом.

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На улицах Салехарда разместили большие новогодние открытки советского периода 1960-1980-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «На 25 информационных конструкциях в Салехарде — новогодние открытки 60-70-80-х годов прошлого века, их авторы — известные художники: Владимир Зарубин, Татьяна Жебелева, Алексей Исаков, Татьяна Игнатьева, Игорь Знаменский, Владимир Четвертков», — рассказали в telegram-канале администрации Салехарда. Самая старая открытка датируется 1968 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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