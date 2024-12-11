Салехард готовится встретить новый год (архивное фото)
На улицах Салехарда разместили большие новогодние открытки советского периода 1960-1980-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.
«На 25 информационных конструкциях в Салехарде — новогодние открытки 60-70-80-х годов прошлого века, их авторы — известные художники: Владимир Зарубин, Татьяна Жебелева, Алексей Исаков, Татьяна Игнатьева, Игорь Знаменский, Владимир Четвертков», — рассказали в telegram-канале администрации Салехарда. Самая старая открытка датируется 1968 годом.
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