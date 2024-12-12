Тысячу мигрантов проверили полицейские в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проверено более 1000 мигрантов в рамках оперативно-профилактической операции «Квартира-2024». Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД края.
«По имеющимся автоматизированным учетам МВД России проверено более 1450 лиц. В том числе более 400 граждан Российской Федерации и более 1000 иностранных граждан», — говорится в публикации.
Всего сотрудники МВД при поддержке ОМОН Росгвардии и СОБР проверили порядка 300 мест пребывания иностранцев и лиц с гражданством. Было выявлено 37 иностранных граждан, которые незаконно находились на территории РФ. В отношении их судами Хабаровского края вынесены решения об административном выдворении за пределы страны.
Также в результате проверки в суд направлено 23 материала по статье о незаконном пересечении границы, фиктивной регистрации, фиктивной постановки на учет без гражданства. Помимо этого, сотрудники полиции выявили 307 административных правонарушений.
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