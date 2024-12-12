Тысячу мигрантов проверили полицейские в Хабаровском крае

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Оперативно-профилактическая операция «Квартира-2024» прошла в Хабаровском крае
Оперативно-профилактическая операция «Квартира-2024» прошла в Хабаровском крае Фото:

В Хабаровском крае проверено более 1000 мигрантов в рамках оперативно-профилактической операции «Квартира-2024». Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД края.

«По имеющимся автоматизированным учетам МВД России проверено более 1450 лиц. В том числе более 400 граждан Российской Федерации и более 1000 иностранных граждан», — говорится в публикации.

Всего сотрудники МВД при поддержке ОМОН Росгвардии и СОБР проверили порядка 300 мест пребывания иностранцев и лиц с гражданством. Было выявлено 37 иностранных граждан, которые незаконно находились на территории РФ. В отношении их судами Хабаровского края вынесены решения об административном выдворении за пределы страны.

Также в результате проверки в суд направлено 23 материала по статье о незаконном пересечении границы, фиктивной регистрации, фиктивной постановки на учет без гражданства. Помимо этого, сотрудники полиции выявили 307 административных правонарушений.

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В Хабаровском крае проверено более 1000 мигрантов в рамках оперативно-профилактической операции «Квартира-2024». Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД края. «По имеющимся автоматизированным учетам МВД России проверено более 1450 лиц. В том числе более 400 граждан Российской Федерации и более 1000 иностранных граждан», — говорится в публикации. Всего сотрудники МВД при поддержке ОМОН Росгвардии и СОБР проверили порядка 300 мест пребывания иностранцев и лиц с гражданством. Было выявлено 37 иностранных граждан, которые незаконно находились на территории РФ. В отношении их судами Хабаровского края вынесены решения об административном выдворении за пределы страны. Также в результате проверки в суд направлено 23 материала по статье о незаконном пересечении границы, фиктивной регистрации, фиктивной постановки на учет без гражданства. Помимо этого, сотрудники полиции выявили 307 административных правонарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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