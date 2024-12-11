11 декабря 2024

Пьяный мужчина избил воспитателя в детском саду Челябинска и напугал детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж с места преступления в Ярково, Ярково криминал место происшествия, Ярково детский сад
Мужчина напал на пожилую женщину во время прогулки Фото:

В Челябинске пьяный посторонний мужчина перелез через забор детского сада №348, избил воспитателя и напугал детей. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Посторонний мужчина перелез на территорию детсада через забор, высказывая нецензурные слова в адрес воспитателя, а затем применил к ней физическую силу и напугал детей. Сотрудники правоохранительных органов задержали его», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Нападавшим оказался 37-летний житель Челябинска. В момент нападения он был пьян. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). В настоящее время он находится в специальном помещении для задержанных, работа с ним продолжается.

Инцидент произошел в детском саду №348 Металлургического района Челябинска во время прогулки. Пьяный мужчина перелез через забор и напал на воспитателя. Пока он наносил пожилой женщине удары, она старалась закрыть от дебошира детей, говорят очевидцы. «У детей истерика. Воспитатель держит их и еле стоит на ногах. А если бы у него было оружие?» — написала мама одной из воспитанниц в соцсети.

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В Челябинске пьяный посторонний мужчина перелез через забор детского сада №348, избил воспитателя и напугал детей. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Посторонний мужчина перелез на территорию детсада через забор, высказывая нецензурные слова в адрес воспитателя, а затем применил к ней физическую силу и напугал детей. Сотрудники правоохранительных органов задержали его», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Нападавшим оказался 37-летний житель Челябинска. В момент нападения он был пьян. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). В настоящее время он находится в специальном помещении для задержанных, работа с ним продолжается. Инцидент произошел в детском саду №348 Металлургического района Челябинска во время прогулки. Пьяный мужчина перелез через забор и напал на воспитателя. Пока он наносил пожилой женщине удары, она старалась закрыть от дебошира детей, говорят очевидцы. «У детей истерика. Воспитатель держит их и еле стоит на ногах. А если бы у него было оружие?» — написала мама одной из воспитанниц в соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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