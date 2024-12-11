В Перми у ТЦ «Радуга» водителю мини погрузчика отрезало голову

В Перми водителю мини-погрузчика отрезало голову. Видео очевидцы опубликовали в Telegram. На кадрах виден сидящий в кабине мужчина без признаков жизни, а также медики скорой помощи.
«Рабочему отрезало голову из-за несоблюдения техники безопасности», — указано в мессенджере. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. В ведомстве пояснили, что инцидент произошел утром 12 декабря на парковке у ТЦ «Радуга» на 1-й Красноармейской, 6.
«Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — заключили в пресс-службе минздрава Прикамья, не уточнив характер полученный пермяком травмы. В пресс-службе Госинспекции труда в Пермском крае на звонок корреспондента URA.RU не ответили.
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