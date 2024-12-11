11 декабря 2024

В Перми у ТЦ «Радуга» водителю мини погрузчика отрезало голову

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи
Мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи Фото:

В Перми водителю мини-погрузчика отрезало голову. Видео очевидцы опубликовали в Telegram. На кадрах виден сидящий в кабине мужчина без признаков жизни, а также медики скорой помощи.

«Рабочему отрезало голову из-за несоблюдения техники безопасности», — указано в мессенджере. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. В ведомстве пояснили, что инцидент произошел утром 12 декабря на парковке у ТЦ «Радуга» на 1-й Красноармейской, 6.

«Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — заключили в пресс-службе минздрава Прикамья, не уточнив характер полученный пермяком травмы. В пресс-службе Госинспекции труда в Пермском крае на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

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В Перми водителю мини-погрузчика отрезало голову. Видео очевидцы опубликовали в Telegram. На кадрах виден сидящий в кабине мужчина без признаков жизни, а также медики скорой помощи. «Рабочему отрезало голову из-за несоблюдения техники безопасности», — указано в мессенджере. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. В ведомстве пояснили, что инцидент произошел утром 12 декабря на парковке у ТЦ «Радуга» на 1-й Красноармейской, 6. «Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — заключили в пресс-службе минздрава Прикамья, не уточнив характер полученный пермяком травмы. В пресс-службе Госинспекции труда в Пермском крае на звонок корреспондента URA.RU не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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