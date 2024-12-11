11 декабря 2024

Аналитики назвали самые дорогие профессии для офисных работников ХМАО в 2024 году

«Авито»: среди офисных работников ХМАО самую высокую зарплату получают инженеры
© Служба новостей «URA.RU»
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На высокие зарплаты в офисах ХМАО могут рассчитывать инженеры
На высокие зарплаты в офисах ХМАО могут рассчитывать инженеры Фото:

На самые высокие зарплаты по Ханты-Мансийскому автономному округу среди начинающих офисных сотрудников в 2024 году могли рассчитывать инженеры. В среднем югорские компании подняли им зарплаты до 90 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».

«Лидером рейтинга в уходящем году стала профессия инженера: в среднем работодатели предлагали кандидатам около 90 467 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом», — говорится в исследовании. Аналитики рассматривали прежде всего зарплатные предложения для начинающих специалистов с опытом до трех лет, а также не учитывали работников чей доход зависит от выработки.

На втором месте оказались технологи, которым в среднем по региону платят 78 749 рублей. Это на 19% больше по сравнению с прошлым годом. А другой высокооплачиваемой профессией стал логист. Доход сотрудников вырос на 18%, теперь они могут рассчитывать на 68 027 рублей в месяц.

Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных рабочих профессиях за 2024 год. Тогда в топ попали токари, бетонщики и строители.

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На самые высокие зарплаты по Ханты-Мансийскому автономному округу среди начинающих офисных сотрудников в 2024 году могли рассчитывать инженеры. В среднем югорские компании подняли им зарплаты до 90 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». «Лидером рейтинга в уходящем году стала профессия инженера: в среднем работодатели предлагали кандидатам около 90 467 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом», — говорится в исследовании. Аналитики рассматривали прежде всего зарплатные предложения для начинающих специалистов с опытом до трех лет, а также не учитывали работников чей доход зависит от выработки. На втором месте оказались технологи, которым в среднем по региону платят 78 749 рублей. Это на 19% больше по сравнению с прошлым годом. А другой высокооплачиваемой профессией стал логист. Доход сотрудников вырос на 18%, теперь они могут рассчитывать на 68 027 рублей в месяц. Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных рабочих профессиях за 2024 год. Тогда в топ попали токари, бетонщики и строители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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