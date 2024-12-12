Экс-кандидат в гордуму Челябинска Палин переложил вину за плохой пост на сына

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Социальные сети, вконтакте, социальная сеть
Экс-кандидат заявил, что доступ к его аккаунту имеет вся семья Фото:

На экс-кандидата в депутаты Челябинской городской думы Евгения Палина, который выдвигался на выборы от ЛДПР, завели административное дело за возбуждение ненависти или вражды в соцсетях. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, Палину удалось избежать наказания, переложив вину на своего 15-летнего сына.

«Палин разместил в соцсети „ВКонтакте“ негативный комментарий про сотрудников полиции. Было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств). Во время дачи объяснений прокуратуре он сообщил, что комментарий оставил его сын», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Палин уточнил, что его срочно вызывают в прокуратуру. Спустя несколько дней появился пост о том, что все обвинения с него сняты. URA.RU запросило комментарий у Палина. Он будет опубликован сразу после получения. Также отправлен запрос на комментарий в пресс-службу регионального отделения партии.

Палин выдвигался на выборы как одномандатник по округу № 4. Выборы, которые состоялись 7 сентября, он проиграл.

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На экс-кандидата в депутаты Челябинской городской думы Евгения Палина, который выдвигался на выборы от ЛДПР, завели административное дело за возбуждение ненависти или вражды в соцсетях. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, Палину удалось избежать наказания, переложив вину на своего 15-летнего сына. «Палин разместил в соцсети „ВКонтакте“ негативный комментарий про сотрудников полиции. Было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств). Во время дачи объяснений прокуратуре он сообщил, что комментарий оставил его сын», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Палин уточнил, что его срочно вызывают в прокуратуру. Спустя несколько дней появился пост о том, что все обвинения с него сняты. URA.RU запросило комментарий у Палина. Он будет опубликован сразу после получения. Также отправлен запрос на комментарий в пресс-службу регионального отделения партии. Палин выдвигался на выборы как одномандатник по округу № 4. Выборы, которые состоялись 7 сентября, он проиграл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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