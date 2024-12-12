Экс-кандидат в гордуму Челябинска Палин переложил вину за плохой пост на сына

12 декабря 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Экс-кандидат заявил, что доступ к его аккаунту имеет вся семья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На экс-кандидата в депутаты Челябинской городской думы Евгения Палина, который выдвигался на выборы от ЛДПР, завели административное дело за возбуждение ненависти или вражды в соцсетях. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, Палину удалось избежать наказания, переложив вину на своего 15-летнего сына. «Палин разместил в соцсети „ВКонтакте“ негативный комментарий про сотрудников полиции. Было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств). Во время дачи объяснений прокуратуре он сообщил, что комментарий оставил его сын», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Палин уточнил, что его срочно вызывают в прокуратуру. Спустя несколько дней появился пост о том, что все обвинения с него сняты. URA.RU запросило комментарий у Палина. Он будет опубликован сразу после получения. Также отправлен запрос на комментарий в пресс-службу регионального отделения партии. Палин выдвигался на выборы как одномандатник по округу № 4. Выборы, которые состоялись 7 сентября, он проиграл. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На экс-кандидата в депутаты Челябинской городской думы Евгения Палина, который выдвигался на выборы от ЛДПР, завели административное дело за возбуждение ненависти или вражды в соцсетях. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, Палину удалось избежать наказания, переложив вину на своего 15-летнего сына. «Палин разместил в соцсети „ВКонтакте“ негативный комментарий про сотрудников полиции. Было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств). Во время дачи объяснений прокуратуре он сообщил, что комментарий оставил его сын», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Палин уточнил, что его срочно вызывают в прокуратуру. Спустя несколько дней появился пост о том, что все обвинения с него сняты. URA.RU запросило комментарий у Палина. Он будет опубликован сразу после получения. Также отправлен запрос на комментарий в пресс-службу регионального отделения партии. Палин выдвигался на выборы как одномандатник по округу № 4. Выборы, которые состоялись 7 сентября, он проиграл.