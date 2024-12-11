В Челябинске успешно отработана ликвидация последствий условного теракта на объектах водоснабжения в рамках антитеррористических учений «Экран-2024». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
Учения проходили с 11 по 12 декабря и включали в себя условную ликвидацию террористов, а также действия по устранению последствий теракта. В мероприятии приняли участие представители УФСБ, региональные структуры Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии и других силовых ведомств. Как проходили учения, смотрите в фоторепортаже URA.RU.
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