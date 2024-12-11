11 декабря 2024

Условный теракт отработали на сооружениях водоснабжения в Челябинске. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения ФСБ в Челябинской области
Антитеррористические учения «Экран-2024» прошли в Челябинской области Фото:

В Челябинске успешно отработана ликвидация последствий условного теракта на объектах водоснабжения в рамках антитеррористических учений «Экран-2024». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Учения проходили с 11 по 12 декабря и включали в себя условную ликвидацию террористов, а также действия по устранению последствий теракта. В мероприятии приняли участие представители УФСБ, региональные структуры Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии и других силовых ведомств. Как проходили учения, смотрите в фоторепортаже URA.RU.

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В Челябинске успешно отработана ликвидация последствий условного теракта на объектах водоснабжения в рамках антитеррористических учений «Экран-2024». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. Учения проходили с 11 по 12 декабря и включали в себя условную ликвидацию террористов, а также действия по устранению последствий теракта. В мероприятии приняли участие представители УФСБ, региональные структуры Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии и других силовых ведомств. Как проходили учения, смотрите в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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