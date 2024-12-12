Волхвы и овечки над Младенцем Христом: как украшают центр Кургана к Рождеству и Новому году. Фото

В центре Кургана установили инсталляцию к Рождеству
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курган приходит праздничное настроение (архивное фото)
В Курган приходит праздничное настроение (архивное фото) Фото:

Город Курган активно готовится к празднованию Нового года и Рождества. На площади имени Ленина строят ледовый городок и украшают главную большую ель, а территорию Александро-Невского собора украсила инсталляция с известным евангельским сюжетом «Поклонение волхвов». URA.RU подготовило фоторепортаж из центра Кургана.

«Рядом с собором Александра Невского в центре Кургана идет подготовка к Рождеству. Горожане и местный приход с интересом наблюдает за украшением. Помимо традиционных гирлянд и фигур, арку украсили мягкими игрушками, словно в подарок Младенцу Иисусу», — передал корреспондент URA.RU.

На площади Ленина украшают главную елку. От нее в стороны, как шатер, раскидывают электрическую гирлянду. Ледяные горки уже имеют узнаваемые очертания, но не готовы к эксплуатации, а ледяной лабиринт уже опробован самыми любопытными юными горожанами.

Подготовка к новогодним праздникам в Кургане началась с установки каркаса главной елки на центральной площади, на что из городского бюджета было выделено более 13 миллионов рублей. Кроме того, для создания ледового городка и катка были потрачены свыше пяти миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Город Курган активно готовится к празднованию Нового года и Рождества. На площади имени Ленина строят ледовый городок и украшают главную большую ель, а территорию Александро-Невского собора украсила инсталляция с известным евангельским сюжетом «Поклонение волхвов». URA.RU подготовило фоторепортаж из центра Кургана. «Рядом с собором Александра Невского в центре Кургана идет подготовка к Рождеству. Горожане и местный приход с интересом наблюдает за украшением. Помимо традиционных гирлянд и фигур, арку украсили мягкими игрушками, словно в подарок Младенцу Иисусу», — передал корреспондент URA.RU. На площади Ленина украшают главную елку. От нее в стороны, как шатер, раскидывают электрическую гирлянду. Ледяные горки уже имеют узнаваемые очертания, но не готовы к эксплуатации, а ледяной лабиринт уже опробован самыми любопытными юными горожанами. Подготовка к новогодним праздникам в Кургане началась с установки каркаса главной елки на центральной площади, на что из городского бюджета было выделено более 13 миллионов рублей. Кроме того, для создания ледового городка и катка были потрачены свыше пяти миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...