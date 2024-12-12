Город Курган активно готовится к празднованию Нового года и Рождества. На площади имени Ленина строят ледовый городок и украшают главную большую ель, а территорию Александро-Невского собора украсила инсталляция с известным евангельским сюжетом «Поклонение волхвов». URA.RU подготовило фоторепортаж из центра Кургана.
«Рядом с собором Александра Невского в центре Кургана идет подготовка к Рождеству. Горожане и местный приход с интересом наблюдает за украшением. Помимо традиционных гирлянд и фигур, арку украсили мягкими игрушками, словно в подарок Младенцу Иисусу», — передал корреспондент URA.RU.
На площади Ленина украшают главную елку. От нее в стороны, как шатер, раскидывают электрическую гирлянду. Ледяные горки уже имеют узнаваемые очертания, но не готовы к эксплуатации, а ледяной лабиринт уже опробован самыми любопытными юными горожанами.
Подготовка к новогодним праздникам в Кургане началась с установки каркаса главной елки на центральной площади, на что из городского бюджета было выделено более 13 миллионов рублей. Кроме того, для создания ледового городка и катка были потрачены свыше пяти миллионов рублей.
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