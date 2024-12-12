В российском регионе ввели жесткие запреты для мигрантов

В Сахалинской области увеличат список запретов на работу мигрантам
© Служба новостей «URA.RU»
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Физические лица не смогут нанимать мигрантов
Физические лица не смогут нанимать мигрантов Фото:

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел новые ограничения на работу мигрантов в регионе. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства области.

«Со следующего года перечень запрещенных видов экономической деятельности дополнен новыми — теперь их 24», — говорится на портале. С 2025 года впервые введен запрет на привлечение иностранцев к труду физическими лицами. Мигрантам больше нельзя устраиваться на работу в домашние хозяйства: производить товары и предоставлять услуги для личного потребления.

«Введенные запреты позволят сократить число неквалифицированных иностранных работников в островном регионе и помогут создать благоприятные условия для трудоустройства сахалинцев и курильчан», — приводятся слова руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяны Бабич.

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел новые ограничения на работу мигрантов в регионе. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства области. «Со следующего года перечень запрещенных видов экономической деятельности дополнен новыми — теперь их 24», — говорится на портале. С 2025 года впервые введен запрет на привлечение иностранцев к труду физическими лицами. Мигрантам больше нельзя устраиваться на работу в домашние хозяйства: производить товары и предоставлять услуги для личного потребления. «Введенные запреты позволят сократить число неквалифицированных иностранных работников в островном регионе и помогут создать благоприятные условия для трудоустройства сахалинцев и курильчан», — приводятся слова руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяны Бабич.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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