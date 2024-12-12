В российском регионе ввели жесткие запреты для мигрантов

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел новые ограничения на работу мигрантов в регионе. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства области.
«Со следующего года перечень запрещенных видов экономической деятельности дополнен новыми — теперь их 24», — говорится на портале. С 2025 года впервые введен запрет на привлечение иностранцев к труду физическими лицами. Мигрантам больше нельзя устраиваться на работу в домашние хозяйства: производить товары и предоставлять услуги для личного потребления.
«Введенные запреты позволят сократить число неквалифицированных иностранных работников в островном регионе и помогут создать благоприятные условия для трудоустройства сахалинцев и курильчан», — приводятся слова руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяны Бабич.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.