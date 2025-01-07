Как выйти с длинных выходных без стресса: советы психолога и профпатолога

Длительные выходные — радость для ямальцев, как и для всех Россиян. Однако праздничное настроение и долгий отдых способствуют новому стрессу — выход на работу для многих становится «болезненным». Главный внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО по медицинской профилактике, доктор Сергей Токарев и семейный системный психолог Оксана Борщенко рассказали URA.RU, как подготовится к работе после долгого отдыха, чтобы влиться в рабочую атмосферу без стресса.
Работа после долгих выходных — как справиться со стрессом? Советы психолога
«С моей точки зрения, в ситуации выхода на работу после длинных выходных есть два нюанса: как человек относится к своей работе, как там выстроена его деятельность, какой он в ней видит смысл. Увы, если для человека работа — лишь способ заработать на пропитание, и он не испытывает в ней радости, то стресс, выгорание и депрессия — закономерный итог. Второй нюанс: после длительных выходных или отпуска вхождение в рабочий процесс — естественный стресс, ведь любая перемена требует адаптации организма», — отметила психолог Борщенко.
По мнению психолога, чтобы снизить стресс после длительных выходных, необходимо правильно организовать сами выходные дни. Каждый человек знает, что помогает ему расслабиться и отдохнуть, а что вызывает перенапряжение, раздражение и стресс.
«Необходимо задать себе вопрос: Как я хочу провести эти выходные? Что принесет мне отдых и вдохновение? В семье у взрослых и детей ответы на эти вопросы могут быть разные. Поэтому важно обсудить и учесть мнение каждого, взвесить возможности, принять решения», — посоветовала специалист.
Организовать выходные дни необходимо так, чтобы не перегрузить себя обильной пищей, напитками и общением. Важно, чтобы на время длительного отдыха каждый взрослый не только расслабился, снял напряжение, выспался, но и вдохновился, наполнился положительными эмоциями, а также зарядился позитивом. Психолог отмечает, для каждого человека способы наполнения энергией свои:
- это может быть общение с близкими по духу людьми;
- прогулки на свежем воздухе;
- природа;
- музыка;
- произведения искусства и литературы;
- занятия творчеством;
- физическая активность;
- секс;
- вкусная и полезная пища.
Системный психолог Оксана Борщенко отметила, что самое главное — иметь меру во всем. Также необходимо бережно относится к себе и близким.
Как начать работу после долгих выходных? Советы профпатолога
Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, доктор медицинских наук, а также главный внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО по медицинской профилактике Сергей Токарев отметил, что в первый рабочий день после длинных выходных некоторые люди чувствуют вялость, апатию, сонливость и даже раздражение при виде коллег.
Резкая смена образа жизни — большой стресс, как физиологический, так и эмоциональный. Уменьшить его помогут следующие правила:
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