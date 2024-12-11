Сургутский драмтеатр готовит премьеру новогоднего мюзикла, который покажут на суперсцене

Сургутский музыкально-драматический (СМДТ) готовит новогодний мюзикл «Пиноккио», премьеру которого покажут на сцене Малого театра в Когалыме. Режиссер постановки — выпускница ГИТИС и актриса из Москвы Виктория Печерникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СМДТ.
«Грядет премьера, от которой действительно дух захватывает. В нашей практике это первый мюзикл, где все вокальные партии (сольные, хоровые) будут исполняться вживую. Это кратно усилит магию театра. Да, для артистов это недюжинная нагрузка, но они справляются», — прокомментировала пресс-службе директор театра Светлана Астраханцева.
Мюзикл поставлен по мотивам сказки Карло Коллоди о приключениях ожившей деревянной куклы. Для работы над спектаклем сургутский драмтеатр пригласил команду из Москвы. «Театр поддержал мою инициативу — поставить спектакль о Пиноккио. Одна из самых популярных в мире сказок, пожалуй, недооценена в России, где больше в чести Буратино», — поделилась режиссер Виктория Печерникова.
Премьера состоится на сцене Малого театра в Когалыме. Затем постановку покажут и в Сургуте. Среди других новогодних постановок, которые увидят сургутяне, — «Снежная королева» и «Щелкунчик».
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