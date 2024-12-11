11 декабря 2024

Сургутский драмтеатр готовит премьеру новогоднего мюзикла, который покажут на суперсцене

Мюзикл «Пиноккио» сургутского театра покажут на сцене Малого театра в Когалыме
© Служба новостей «URA.RU»
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Мюзикл «Пиноккио» поставит режиссер из Москвы
Мюзикл «Пиноккио» поставит режиссер из Москвы Фото:

Сургутский музыкально-драматический (СМДТ) готовит новогодний мюзикл «Пиноккио», премьеру которого покажут на сцене Малого театра в Когалыме. Режиссер постановки — выпускница ГИТИС и актриса из Москвы Виктория Печерникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СМДТ.

«Грядет премьера, от которой действительно дух захватывает. В нашей практике это первый мюзикл, где все вокальные партии (сольные, хоровые) будут исполняться вживую. Это кратно усилит магию театра. Да, для артистов это недюжинная нагрузка, но они справляются», — прокомментировала пресс-службе директор театра Светлана Астраханцева.

Виктория Печерникова, режиссер «Пиноккио»
Виктория Печерникова, режиссер «Пиноккио»
Фото:

Мюзикл поставлен по мотивам сказки Карло Коллоди о приключениях ожившей деревянной куклы. Для работы над спектаклем сургутский драмтеатр пригласил команду из Москвы. «Театр поддержал мою инициативу — поставить спектакль о Пиноккио. Одна из самых популярных в мире сказок, пожалуй, недооценена в России, где больше в чести Буратино», — поделилась режиссер Виктория Печерникова.

Премьера состоится на сцене Малого театра в Когалыме. Затем постановку покажут и в Сургуте. Среди других новогодних постановок, которые увидят сургутяне, — «Снежная королева» и «Щелкунчик».

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Сургутский музыкально-драматический (СМДТ) готовит новогодний мюзикл «Пиноккио», премьеру которого покажут на сцене Малого театра в Когалыме. Режиссер постановки — выпускница ГИТИС и актриса из Москвы Виктория Печерникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СМДТ. «Грядет премьера, от которой действительно дух захватывает. В нашей практике это первый мюзикл, где все вокальные партии (сольные, хоровые) будут исполняться вживую. Это кратно усилит магию театра. Да, для артистов это недюжинная нагрузка, но они справляются», — прокомментировала пресс-службе директор театра Светлана Астраханцева. Мюзикл поставлен по мотивам сказки Карло Коллоди о приключениях ожившей деревянной куклы. Для работы над спектаклем сургутский драмтеатр пригласил команду из Москвы. «Театр поддержал мою инициативу — поставить спектакль о Пиноккио. Одна из самых популярных в мире сказок, пожалуй, недооценена в России, где больше в чести Буратино», — поделилась режиссер Виктория Печерникова. Премьера состоится на сцене Малого театра в Когалыме. Затем постановку покажут и в Сургуте. Среди других новогодних постановок, которые увидят сургутяне, — «Снежная королева» и «Щелкунчик».
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