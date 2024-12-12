Хабаровский край хочет зарабатывать на китайских автомобилях

В Хабаровском крае хотят локализовать производство китайских автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Китайские автомобили стали популярны на Дальнем Востоке после ухода «японцев»
Китайские автомобили стали популярны на Дальнем Востоке после ухода «японцев» Фото:

Власти Хабаровского края заинтересованы в появлении в регионе завода по производству китайских автомобилей. Об этом в интервью URA.RU сообщил глава региона Дмитрий Демешин.

«Есть много направлений производства, где китайцы нас обогнали. Но мы не хотим просто покупать у них продукцию, нам важно самим ее производить. Один из примеров — автомобилестроение. Мы заинтересованы в том, чтобы не просто наладить поставки китайских автомобилей, а локализовать их производство на хабаровской земле», — отметил губернатор.

Раньше у хабаровчан были популярны подержанные автомобили из Японии, однако, после того как страна перестала поставлять в Россию даже машины с пробегом, жители Дальнего Востока пересели на «китайцев» и отечественные авто, сказал глава края.

Демешин добавил, что пока в регионе нет автомобилестроительных заводов, но есть наработки. Так, в крае производят багги — самоходную технику, которая используется и в мирной жизни, и в зоне специальной военной операции, где такие машины помогают выполнять боевые задачи.

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Власти Хабаровского края заинтересованы в появлении в регионе завода по производству китайских автомобилей. Об этом в интервью URA.RU сообщил глава региона Дмитрий Демешин. «Есть много направлений производства, где китайцы нас обогнали. Но мы не хотим просто покупать у них продукцию, нам важно самим ее производить. Один из примеров — автомобилестроение. Мы заинтересованы в том, чтобы не просто наладить поставки китайских автомобилей, а локализовать их производство на хабаровской земле», — отметил губернатор. Раньше у хабаровчан были популярны подержанные автомобили из Японии, однако, после того как страна перестала поставлять в Россию даже машины с пробегом, жители Дальнего Востока пересели на «китайцев» и отечественные авто, сказал глава края. Демешин добавил, что пока в регионе нет автомобилестроительных заводов, но есть наработки. Так, в крае производят багги — самоходную технику, которая используется и в мирной жизни, и в зоне специальной военной операции, где такие машины помогают выполнять боевые задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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