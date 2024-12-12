Хабаровский край хочет зарабатывать на китайских автомобилях

Власти Хабаровского края заинтересованы в появлении в регионе завода по производству китайских автомобилей. Об этом в интервью URA.RU сообщил глава региона Дмитрий Демешин.
«Есть много направлений производства, где китайцы нас обогнали. Но мы не хотим просто покупать у них продукцию, нам важно самим ее производить. Один из примеров — автомобилестроение. Мы заинтересованы в том, чтобы не просто наладить поставки китайских автомобилей, а локализовать их производство на хабаровской земле», — отметил губернатор.
Раньше у хабаровчан были популярны подержанные автомобили из Японии, однако, после того как страна перестала поставлять в Россию даже машины с пробегом, жители Дальнего Востока пересели на «китайцев» и отечественные авто, сказал глава края.
Демешин добавил, что пока в регионе нет автомобилестроительных заводов, но есть наработки. Так, в крае производят багги — самоходную технику, которая используется и в мирной жизни, и в зоне специальной военной операции, где такие машины помогают выполнять боевые задачи.
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