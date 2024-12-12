Свердловский военный устроил поножовщину в центре Санкт-Петербурга

12 декабря 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Поножовщина случилась из-за пьяной ссоры (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Санкт-Петербурге ночью 11 декабря в хостеле на Владимирском проспекте 42-летний военнослужащий из Свердловской области ударил ножом в живот 31-летнего мужчину из-за пьяной ссоры. Раненого госпитализировали, а нападавшего поместили в изолятор, рассказал источник. «Прибывшие на место полицейские по подозрению в совершении преступления задержали двоих военнослужащих: 42-летнего жителя Свердловской области и 24-летнего жителя Иркутской области. Последнего опросили в качестве свидетеля, после чего отпустили», — передает 78.ru. Силовики завели уголовное дело. Известно, что свердловчанин был неоднократно судим за насильственные действия сексуального характера, грабежи и угон автомобиля. Его собутыльник также был осужден за кражи, грабежи и разбой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге ночью 11 декабря в хостеле на Владимирском проспекте 42-летний военнослужащий из Свердловской области ударил ножом в живот 31-летнего мужчину из-за пьяной ссоры. Раненого госпитализировали, а нападавшего поместили в изолятор, рассказал источник. «Прибывшие на место полицейские по подозрению в совершении преступления задержали двоих военнослужащих: 42-летнего жителя Свердловской области и 24-летнего жителя Иркутской области. Последнего опросили в качестве свидетеля, после чего отпустили», — передает 78.ru. Силовики завели уголовное дело. Известно, что свердловчанин был неоднократно судим за насильственные действия сексуального характера, грабежи и угон автомобиля. Его собутыльник также был осужден за кражи, грабежи и разбой.