Свердловский военный устроил поножовщину в центре Санкт-Петербурга

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Поножовщина случилась из-за пьяной ссоры (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге ночью 11 декабря в хостеле на Владимирском проспекте 42-летний военнослужащий из Свердловской области ударил ножом в живот 31-летнего мужчину из-за пьяной ссоры. Раненого госпитализировали, а нападавшего поместили в изолятор, рассказал источник.

«Прибывшие на место полицейские по подозрению в совершении преступления задержали двоих военнослужащих: 42-летнего жителя Свердловской области и 24-летнего жителя Иркутской области. Последнего опросили в качестве свидетеля, после чего отпустили», — передает 78.ru. Силовики завели уголовное дело.

Известно, что свердловчанин был неоднократно судим за насильственные действия сексуального характера, грабежи и угон автомобиля. Его собутыльник также был осужден за кражи, грабежи и разбой.

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В Санкт-Петербурге ночью 11 декабря в хостеле на Владимирском проспекте 42-летний военнослужащий из Свердловской области ударил ножом в живот 31-летнего мужчину из-за пьяной ссоры. Раненого госпитализировали, а нападавшего поместили в изолятор, рассказал источник. «Прибывшие на место полицейские по подозрению в совершении преступления задержали двоих военнослужащих: 42-летнего жителя Свердловской области и 24-летнего жителя Иркутской области. Последнего опросили в качестве свидетеля, после чего отпустили», — передает 78.ru. Силовики завели уголовное дело. Известно, что свердловчанин был неоднократно судим за насильственные действия сексуального характера, грабежи и угон автомобиля. Его собутыльник также был осужден за кражи, грабежи и разбой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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