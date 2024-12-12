Диетолог рассказал, сколько можно съесть и выпить на Новый год, чтобы не навредить здоровью

Диетолог Калинчев: несколько глотков шампанского на Новый год безопасны
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Несколько глотков шампанского не нанесут вреда здоровью, считает Калинчев
Несколько глотков шампанского не нанесут вреда здоровью, считает Калинчев Фото:

Один-два мандарина и несколько глотков шампанского — безопасные для большинства людей объемы пищи на новогоднем застолье. Об этом URA.RU рассказал диетолог Алексей Калинчев. Он также поделился нормами употребления других популярных новогодних блюд и напитков.

«Для большинства людей безопасная доза один-два мандарина, желательно после еды, не натощак. <…> Никакого вреда здоровому человеку, если он выпьет несколько глотков шампанского не будет, потому что это будет на полный желудок и будет медленно всасываться.», — сообщил Калинчев. Также он отметил, что если съесть три-пять мандаринов, то возможна аллергия, так как цитрусовые — сильный аллерген.

Врач-диетолог обозначил и другие безопасные объемы потребления пищи. Так, Калинчев советует не злоупотреблять глинтвейном. В противном случае произойдет большая передозировка красящих компонентов, что опасно аллергической реакцией. Диетолог прокомментировал и бутерброды с маслом и красной икрой — одного бутерброда вполне достаточно для большинства людей.

Калинчев призвал избегать на новогоднем столе большого количества жирной, высококалорийной пищи. По словам врача, такая еда плохо переваривается и является крайне тяжелой, а потому в Новый год лучше не допустить ее переедания — это может вызвать обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, гастрита и панкреатита. Эксперт также предостерег от пищевых отравлений из-за употребления оставшихся с новогоднего застолья салатов. Следует быть осторожным, так как можно случайно употребить уже испорченные продукты.

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Один-два мандарина и несколько глотков шампанского — безопасные для большинства людей объемы пищи на новогоднем застолье. Об этом URA.RU рассказал диетолог Алексей Калинчев. Он также поделился нормами употребления других популярных новогодних блюд и напитков. «Для большинства людей безопасная доза один-два мандарина, желательно после еды, не натощак. <…> Никакого вреда здоровому человеку, если он выпьет несколько глотков шампанского не будет, потому что это будет на полный желудок и будет медленно всасываться.», — сообщил Калинчев. Также он отметил, что если съесть три-пять мандаринов, то возможна аллергия, так как цитрусовые — сильный аллерген. Врач-диетолог обозначил и другие безопасные объемы потребления пищи. Так, Калинчев советует не злоупотреблять глинтвейном. В противном случае произойдет большая передозировка красящих компонентов, что опасно аллергической реакцией. Диетолог прокомментировал и бутерброды с маслом и красной икрой — одного бутерброда вполне достаточно для большинства людей. Калинчев призвал избегать на новогоднем столе большого количества жирной, высококалорийной пищи. По словам врача, такая еда плохо переваривается и является крайне тяжелой, а потому в Новый год лучше не допустить ее переедания — это может вызвать обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, гастрита и панкреатита. Эксперт также предостерег от пищевых отравлений из-за употребления оставшихся с новогоднего застолья салатов. Следует быть осторожным, так как можно случайно употребить уже испорченные продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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