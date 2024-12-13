«Рождение ребенка как торжество»: история пермячки, которая отправилась рожать в Бразилию. Видео

Пермячка поехала рожать в Бразилию, чтобы дать дочке двойное гражданство

14 декабря 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Идея дать ребенку двойное гражданство пришла пермячке несколько лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожалуй, подарить ребенку весь мир мечтает каждая мама. Но, чтобы попасть в большинство стран, гражданам России приходится делать визы, оформить которые нелегко. Чтобы дети могли иметь двойное гражданство и беспрепятственно ездить по миру, россиянки едут рожать за рубеж, например, в страны Латинской Америки. Как туда попасть, чем отличается заграничная медицина и сколько это стоит, рассказала URA.RU руководитель пермской студии фитнеса для мам Pro Fit, мама четверых детей Ксения Свищева. Самое тревожное — перелет На девятом месяце беременности Ксения села в самолет до Бразилии, чтобы подготовиться к родам и встретиться со своей малышкой. Пермячке нужно было добраться до Москвы, сделать пересадки в аэропортах Дохи и Сан-Паулу. В общей сложности путь из Перми в бразильский Ресифи занял 30 часов. «Сейчас кажется, что родить в другой стране легко. Но тогда сильно волновалась. Особенно за перелет. Я не знала, что происходит с малышкой внутри меня, не знала языка. Переживала за протекание беременности. Слышала, что беременных авиакомпании могут развернуть на полпути и отправить домой. Это была моя вторая поездка за границу в жизни. Но все прошло хорошо», — рассказала Ксения. Во время долгого беременную перелета пермячку спасали услуги бизнес-лаунджей в аэропортах Ксения Свищева О том, чтобы родить ребенка за границей, Ксения задумалась несколько лет назад, когда ждала сына. Но готовиться к путешествию было поздно. Авиакомпании разрешают летать только на сроке до 36 недель. При этом женщине необходимо иметь справку от гинеколога по форме авиакомпании о том, что полет не навредит здоровью путешественницы и ребенка, а также туристическую страховку. Поэтому планы о родах за границей Ксении пришлось отложить. Но около года назад она узнала, что снова ждет ребенка, и вместе с мужем прияла решение воплотить мечты в реальность. К путешествию пермячка подготовилась заранее. Изучила опыт родов за рубежом других россиянок. Подготовила документы для поездки: переоформила свое свидетельство о рождении под современный образец и апостелировала его. Следующим шагом стал выбор страны. «Очень популярна Аргентина, но она нам не понравилась. Сейчас там двойной курс, сложности с экономикой. К тому же мне хотелось на море. Поэтому выбор пал на Бразилию», — отметила пермячка. Нашла помощника, которому можно довериться В аэропорту Ресифи Ксению встретил помощник (героиня называет его «помогатор»). Это человек, которого нанимает роженица для решения различных вопросов. После прилета «помогатор» отвез пермячку в квартиру, которую она заранее забронировала через сайт Airbnb, и накормил обедом. Затем он занялся подготовкой документов: помог оформить бразильский медицинский полис и налоговой номер, аналог российского ИНН. Это необходимо, чтобы получить медицинскую помощь. Помощника Ксения выбирала по отзывам. «Знакомая подруги отправилась рожать с мужем в Мексику, но у них не вышло. Они уже возвращались в Россию и во время пересадки в Турции нашли этого бразильского помощника. Решили нанять и не прогадали. Для меня было важно найти такого человека, которому я смогу довериться на 100%, потому что летела одна. Муж остался дома с тремя детьми», — отметила Ксения. Ксения успевала работать и вела онлайн тренировки с другого конца земли Ксения Свищева По словам пермячки, такие помощники предлагают разные пакеты услуг. От этого и зависит оплата их работы. У Ксении был минимальный набор, где требовалось помочь с поиском жилья, встретить в аэропорту, оформить местные документы, показать город и роддом. Можно организовать поездку «под ключ», куда будет включено проживание, питание и другие услуги. «Кто-то приезжает всей семьей и оформляет гражданство этой страны еще и старшим детям. Так тоже можно, но и стоить это будет дороже», — отметила пермячка. Ксения добавила, что без помощника можно обойтись. В каждом городе, куда приезжают рожать россиянки, есть комьюнити, состоящее из людей, которые сами через все это прошли и остались там жить. Они с удовольствием помогут и ответят на все вопросы. Роды как праздник В Бразилии воспринимают роды как торжество. Даже отношение к беременным там другое. В супермаркетах их вместе с пенсионерами и семьями с маленькими детьми обслуживают на отдельных кассах. А в государственных учреждениях принимают без очереди. По мнению пермячки, бразильские врачи более трепетно относятся к пациенткам, чем их российские коллеги. Перед тем, как совершить какое-либо вмешательство во время родов, спрашивают разрешение у женщины. С переводом на русский помогает доула. «У нас сразу начинаю уговаривать, например, на анестезию или еще что-то. А там, если пациентка отказывается, ее не трогают. В России женщина — просто роженица, которая родила ушла. В Бразилии это какой-то праздник. Мне даже было непривычно первое время», — поделилась пермячка. В бразильских больницах пациенткам разрешают выходить на улицу и всегда рады посетителям Ксения Свищева Питание в бразильских больницах тоже отличается. Пациенткам могут подать большое блюдо с различной едой и фруктами в любое время дня. «Когда рожала сына в Перми, приехала в больницу вечером после ужина и до утра ничего не ела. Была голодной больше 12 часов. Потом мне принесли манную кашу на воде и бутерброд. Я этим не наелась. Весь день, пока мне не привезли еды из дома, хотела есть», — вспомнила Ксения. Больше всего в больнице пермячку удивили условия. Женщины лежат в одноместных палатах вместе с ребенком. В комнате есть душ и все необходимое для детей. Если в России родственников редко пускают в палату к роженице, в Бразилии разрешено посещать пациентку. К ним приходят огромные семьи. Пока родственники общаются с мамой, дети могут играть и бегать по коридору. Также для гостей пациентов предусмотрено питание. «В пермских больницах я привыкла к стерильности. Посетители должны быть обязательно в медицинских халатах. Либо их вообще не пускают, а передачи принимают только через медсестру. Здесь все проще. Рождение ребенка — естественный процесс. Здесь разрешено рожать дома. А какие стерильные условия дома? Никаких. Вот и в больницах там все проще устроено. Например, пациенткам можно выйти на улицу. При больнице есть небольшой дворик с травой», — рассказала Ксения. Небоскребы соседствуют с трущобами В Бразилии Ксения пробыла два месяца. Можно было вернуться к семье в Пермь раньше, но она хотела вписать мужа в свидетельство о рождении дочери. Пришлось ждать, пока перешлют необходимые документы из России и переведут их на португальский. За это время пермячка успела посмотреть не только город, в котором жила, но и соседний штат. «Меня поразил контраст страны. Вот стоят небоскребы, а рядом — трущобы. Жила не в центре страны. Говорят, что в столице намного красивее», — отметила пермячка. В плане криминала в Бразилии не опаснее, чем в России. Могут ограбить в транспорте или на улице в темное время суток. Но пермячка старалась не задерживаться допоздна и не ездить на автобусах в часы пик. Ксения отметила, что сами бразильцы ведут себя вполне дружелюбно. Занимаются бегом, ходьбой, делают гимнастику на пляже, танцуют. «У них там каждый пятачок пляжа занят группами занимающихся. Среди них много пенсионеров», — вспомнила пермячка. Минимальный бюджет — полмиллиона рублей Бюджет поездки составил более полумиллиона рублей. Самые крупные траты — перелет. Из Перми билеты туда и обратно стоят 250 рублей. Обратный билет ребенку покупать не нужно, но стоимость перелета мамы увеличивается на 10 тысяч рублей. Средний чек в бразильском ресторане — 2 тысячи рублей Ксения Свищева Однокомнатную квартиру недалеко от роддома можно снять за 40-60 тысяч рублей в месяц. В эту стоимость входят тренажерный зал, который находится на территории и доступен только жильцам дома. В некоторых жилых комплексах есть бассейны. На питание Ксения тратила в среднем по 2 тысячи рублей. На эти деньги можно купить продукты для приготовления обеда и фрукты на три дня. Для сравнения, десяток яиц в супермаркете стоит 150 рублей. Ради интереса пермячка сходила в ресторан. Средний чек на человека составил 2 тысячи рублей. «Там есть кафе со шведским столом. Платишь за вход и ешь, все что захочешь. В Перми таких заведений пока нет», — добавила пермячка. Проезд в общественном транспорте в Бразилии в два раза дороже, чем в Перми. Билет стоит 80 рублей. А такси оказалось немного дешевле. Например, за поездку в соседний штат, который находится в 50 километров от Ресифи, пермячка заплатила 600 рублей. Еще были затраты на услуги помощника и госпошлины. Так, за выпуск свидетельства о рождении, его дубликат и заверенную копию заплатили в пределах 5 тысяч рублей. Для сравнения, в Перми поставить апостиль на документ стоит 2 тысячи рублей. Расходы на малышку были небольшие. Основные вещи, включая коляску, Ксения привезла из Перми. А чтобы не брать ее назад, оставила местной женщине. «Мне говорили, что коляску могу купить и на месте, но там они дороже и хуже качеством. Поэтому моя российская мне очень помогла. Вообще с багажом проблем не возникло. В Москве чемодан помогли донести друзья. Получила его уже на пересадке в Сан-Паулу. Там, конечно, было сложно, потому что мне потребовалась помощь, а язык я не знаю. Но Google переводчик выручил», — поделилась Ксения. А что дальше? Ксения с дочкой благополучно вернулись в Пермь, где их встретила семья. Им нравится жить в России, и переезжать в другую страну они не планируют. В 14 лет малышка получит паспорт РФ, а в 18 ей предстоит вернуться в Бразилию, чтобы подтвердить второе гражданство. «Мы с мужем все это делали для дочки, а не для себя. Чтобы у нее была возможность выбора, шанс посмотреть другие страны, возможно, поступить в зарубежный университет, устроиться там на работу. Мы даем возможность, а она пусть сама решает, использовать ее или нет», — отметила Ксения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожалуй, подарить ребенку весь мир мечтает каждая мама. Но, чтобы попасть в большинство стран, гражданам России приходится делать визы, оформить которые нелегко. Чтобы дети могли иметь двойное гражданство и беспрепятственно ездить по миру, россиянки едут рожать за рубеж, например, в страны Латинской Америки. Как туда попасть, чем отличается заграничная медицина и сколько это стоит, рассказала URA.RU руководитель пермской студии фитнеса для мам Pro Fit, мама четверых детей Ксения Свищева. На девятом месяце беременности Ксения села в самолет до Бразилии, чтобы подготовиться к родам и встретиться со своей малышкой. Пермячке нужно было добраться до Москвы, сделать пересадки в аэропортах Дохи и Сан-Паулу. В общей сложности путь из Перми в бразильский Ресифи занял 30 часов. О том, чтобы родить ребенка за границей, Ксения задумалась несколько лет назад, когда ждала сына. Но готовиться к путешествию было поздно. Авиакомпании разрешают летать только на сроке до 36 недель. При этом женщине необходимо иметь справку от гинеколога по форме авиакомпании о том, что полет не навредит здоровью путешественницы и ребенка, а также туристическую страховку. Поэтому планы о родах за границей Ксении пришлось отложить. Но около года назад она узнала, что снова ждет ребенка, и вместе с мужем прияла решение воплотить мечты в реальность. К путешествию пермячка подготовилась заранее. Изучила опыт родов за рубежом других россиянок. Подготовила документы для поездки: переоформила свое свидетельство о рождении под современный образец и апостелировала его. Следующим шагом стал выбор страны. «Очень популярна Аргентина, но она нам не понравилась. Сейчас там двойной курс, сложности с экономикой. К тому же мне хотелось на море. Поэтому выбор пал на Бразилию», — отметила пермячка. В аэропорту Ресифи Ксению встретил помощник (героиня называет его «помогатор»). Это человек, которого нанимает роженица для решения различных вопросов. После прилета «помогатор» отвез пермячку в квартиру, которую она заранее забронировала через сайт Airbnb, и накормил обедом. Затем он занялся подготовкой документов: помог оформить бразильский медицинский полис и налоговой номер, аналог российского ИНН. Это необходимо, чтобы получить медицинскую помощь. Помощника Ксения выбирала по отзывам. По словам пермячки, такие помощники предлагают разные пакеты услуг. От этого и зависит оплата их работы. У Ксении был минимальный набор, где требовалось помочь с поиском жилья, встретить в аэропорту, оформить местные документы, показать город и роддом. Можно организовать поездку «под ключ», куда будет включено проживание, питание и другие услуги. «Кто-то приезжает всей семьей и оформляет гражданство этой страны еще и старшим детям. Так тоже можно, но и стоить это будет дороже», — отметила пермячка. Ксения добавила, что без помощника можно обойтись. В каждом городе, куда приезжают рожать россиянки, есть комьюнити, состоящее из людей, которые сами через все это прошли и остались там жить. Они с удовольствием помогут и ответят на все вопросы. В Бразилии воспринимают роды как торжество. Даже отношение к беременным там другое. В супермаркетах их вместе с пенсионерами и семьями с маленькими детьми обслуживают на отдельных кассах. А в государственных учреждениях принимают без очереди. По мнению пермячки, бразильские врачи более трепетно относятся к пациенткам, чем их российские коллеги. Перед тем, как совершить какое-либо вмешательство во время родов, спрашивают разрешение у женщины. С переводом на русский помогает доула. Питание в бразильских больницах тоже отличается. Пациенткам могут подать большое блюдо с различной едой и фруктами в любое время дня. «Когда рожала сына в Перми, приехала в больницу вечером после ужина и до утра ничего не ела. Была голодной больше 12 часов. Потом мне принесли манную кашу на воде и бутерброд. Я этим не наелась. Весь день, пока мне не привезли еды из дома, хотела есть», — вспомнила Ксения. Больше всего в больнице пермячку удивили условия. Женщины лежат в одноместных палатах вместе с ребенком. В комнате есть душ и все необходимое для детей. Если в России родственников редко пускают в палату к роженице, в Бразилии разрешено посещать пациентку. К ним приходят огромные семьи. Пока родственники общаются с мамой, дети могут играть и бегать по коридору. Также для гостей пациентов предусмотрено питание. «В пермских больницах я привыкла к стерильности. Посетители должны быть обязательно в медицинских халатах. Либо их вообще не пускают, а передачи принимают только через медсестру. Здесь все проще. Рождение ребенка — естественный процесс. Здесь разрешено рожать дома. А какие стерильные условия дома? Никаких. Вот и в больницах там все проще устроено. Например, пациенткам можно выйти на улицу. При больнице есть небольшой дворик с травой», — рассказала Ксения. В Бразилии Ксения пробыла два месяца. Можно было вернуться к семье в Пермь раньше, но она хотела вписать мужа в свидетельство о рождении дочери. Пришлось ждать, пока перешлют необходимые документы из России и переведут их на португальский. За это время пермячка успела посмотреть не только город, в котором жила, но и соседний штат. В плане криминала в Бразилии не опаснее, чем в России. Могут ограбить в транспорте или на улице в темное время суток. Но пермячка старалась не задерживаться допоздна и не ездить на автобусах в часы пик. Ксения отметила, что сами бразильцы ведут себя вполне дружелюбно. Занимаются бегом, ходьбой, делают гимнастику на пляже, танцуют. «У них там каждый пятачок пляжа занят группами занимающихся. Среди них много пенсионеров», — вспомнила пермячка. Бюджет поездки составил более полумиллиона рублей. Самые крупные траты — перелет. Из Перми билеты туда и обратно стоят 250 рублей. Обратный билет ребенку покупать не нужно, но стоимость перелета мамы увеличивается на 10 тысяч рублей. Однокомнатную квартиру недалеко от роддома можно снять за 40-60 тысяч рублей в месяц. В эту стоимость входят тренажерный зал, который находится на территории и доступен только жильцам дома. В некоторых жилых комплексах есть бассейны. На питание Ксения тратила в среднем по 2 тысячи рублей. На эти деньги можно купить продукты для приготовления обеда и фрукты на три дня. Для сравнения, десяток яиц в супермаркете стоит 150 рублей. Ради интереса пермячка сходила в ресторан. Средний чек на человека составил 2 тысячи рублей. «Там есть кафе со шведским столом. Платишь за вход и ешь, все что захочешь. В Перми таких заведений пока нет», — добавила пермячка. Проезд в общественном транспорте в Бразилии в два раза дороже, чем в Перми. Билет стоит 80 рублей. А такси оказалось немного дешевле. Например, за поездку в соседний штат, который находится в 50 километров от Ресифи, пермячка заплатила 600 рублей. Еще были затраты на услуги помощника и госпошлины. Так, за выпуск свидетельства о рождении, его дубликат и заверенную копию заплатили в пределах 5 тысяч рублей. Для сравнения, в Перми поставить апостиль на документ стоит 2 тысячи рублей. Расходы на малышку были небольшие. Основные вещи, включая коляску, Ксения привезла из Перми. А чтобы не брать ее назад, оставила местной женщине. Ксения с дочкой благополучно вернулись в Пермь, где их встретила семья. Им нравится жить в России, и переезжать в другую страну они не планируют. В 14 лет малышка получит паспорт РФ, а в 18 ей предстоит вернуться в Бразилию, чтобы подтвердить второе гражданство.