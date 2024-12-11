В ХМАО многоэтажку затопило канализацией

Многоквартирный дом на улице Некрасова в поселке Белый Яр (ХМАО) периодически затапливает канализацией из-за забитого трубопровода. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома.
«В подъезде и квартирах стоит запах канализации. С периодичностью в месяц полностью затапливается подвал!», — сообщили собственники жилья.
Директор управляющей компании дома Наталья объяснила, что проблема в забитой трассе трубопровода, именно поэтому грязная вода возвращается назад в дом. «Мы каждый раз проводим санобработку, но это же ненормально, причем это не дешевое удовольствие. За водоотведение из домов отвечает МУП „УТВиВ №1“ (предприятие, которое управляет тепловодоснабжением и водоотведением в Сургутском районе), но они утверждают, что мы сами себя топим», — сообщила собеседница.
В МУП «УТВиВ №1» направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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