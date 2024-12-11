11 декабря 2024

В ХМАО многоэтажку затопило канализацией

© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Белый Яр многоквартирный дом затапливает канализацией каждый месяц
В поселке Белый Яр многоквартирный дом затапливает канализацией каждый месяц Фото:

Многоквартирный дом на улице Некрасова в поселке Белый Яр (ХМАО) периодически затапливает канализацией из-за забитого трубопровода. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома.

«В подъезде и квартирах стоит запах канализации. С периодичностью в месяц полностью затапливается подвал!», — сообщили собственники жилья.

Директор управляющей компании дома Наталья объяснила, что проблема в забитой трассе трубопровода, именно поэтому грязная вода возвращается назад в дом. «Мы каждый раз проводим санобработку, но это же ненормально, причем это не дешевое удовольствие. За водоотведение из домов отвечает МУП „УТВиВ №1“ (предприятие, которое управляет тепловодоснабжением и водоотведением в Сургутском районе), но они утверждают, что мы сами себя топим», — сообщила собеседница.

В МУП «УТВиВ №1» направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

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Многоквартирный дом на улице Некрасова в поселке Белый Яр (ХМАО) периодически затапливает канализацией из-за забитого трубопровода. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома. «В подъезде и квартирах стоит запах канализации. С периодичностью в месяц полностью затапливается подвал!», — сообщили собственники жилья. Директор управляющей компании дома Наталья объяснила, что проблема в забитой трассе трубопровода, именно поэтому грязная вода возвращается назад в дом. «Мы каждый раз проводим санобработку, но это же ненормально, причем это не дешевое удовольствие. За водоотведение из домов отвечает МУП „УТВиВ №1“ (предприятие, которое управляет тепловодоснабжением и водоотведением в Сургутском районе), но они утверждают, что мы сами себя топим», — сообщила собеседница. В МУП «УТВиВ №1» направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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