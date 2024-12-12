Начальнику пермского департамента дорог прочат карьеру вице-мэра

Глава департамента дорог Перми Мясоедов пойдет на повышение
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава департамента дорог Перми Дмитрий Мясоедов может сменить на посту Игоря Субботина
Глава департамента дорог Перми Дмитрий Мясоедов может сменить на посту Игоря Субботина Фото:

Глава департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов может стать замглавы города. Тогда он сменит на посту вице-мэра, ответственного за развитие инфраструктуры — Игоря Субботина.

«Начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов может стать заместителем главы города. Это произойдет в случае вероятного ухода из администрации Игоря Субботина», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Мясоедов также может перейти в администрацию Пермского муниципального округа, предполагает источник издания. Ранее URA.RU сообщало, что глава округа Владимир Цветов может покинуть должность в декабре. Его место займет первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова.

URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.

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Глава департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов может стать замглавы города. Тогда он сменит на посту вице-мэра, ответственного за развитие инфраструктуры — Игоря Субботина. «Начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов может стать заместителем главы города. Это произойдет в случае вероятного ухода из администрации Игоря Субботина», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Мясоедов также может перейти в администрацию Пермского муниципального округа, предполагает источник издания. Ранее URA.RU сообщало, что глава округа Владимир Цветов может покинуть должность в декабре. Его место займет первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова. URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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