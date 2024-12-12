Начальнику пермского департамента дорог прочат карьеру вице-мэра

Глава департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов может стать замглавы города. Тогда он сменит на посту вице-мэра, ответственного за развитие инфраструктуры — Игоря Субботина.
«Начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов может стать заместителем главы города. Это произойдет в случае вероятного ухода из администрации Игоря Субботина», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Мясоедов также может перейти в администрацию Пермского муниципального округа, предполагает источник издания. Ранее URA.RU сообщало, что глава округа Владимир Цветов может покинуть должность в декабре. Его место займет первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова.
URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.
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