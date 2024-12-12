«Всегда не хватает»: в свердловские больницы передали 23 новые машины скорой помощи. Фото

В свердловские больницы поступят 23 новые машины скорой помощи

12 декабря 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

23 новые машины направят на 18 свердловских станций скорой помощи Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловским врачам вручили ключи от 23 новых машин скорой помощи. Торжественная передача произошла возле областной центральной клинической больницы №1 в Екатеринбурге. Как передает корреспондент URA.RU, из регионального бюджета на их покупку направили 130 млн рублей. При этом замглавы Белоярского городского округа Владимир Алексеев считает, что этих машин недостаточно. «Хочется, чтобы в конце года было больше позитивных новостей, которые говорят о развитии нашего здравоохранения. <…> Сегодня мы вручаем 23 автомобиля скорой помощи для 18 медицинских учреждений», — сказал замминистра здравоохранения региона Андрей Шастин. В частности, новые машины будут работать в Екатеринбурге, Артинском, Белоярском, Богдановичском, Ирбитском, Талицком, Тавдинском, Кушвинском, Шалинском городских округах и Нижнесергинском районе. На мероприятии присутствовали руководители больниц, которые получили и получили новые авто. Всего в автопарке свердловского минздрава сейчас числятся более 500 машин скорой помощи. По словам Шастина, каждую машину стараются менять раз в пять лет, а замена происходит в рамках плана. Согласно стандарту, эти машины оснащены необходимым реанимационным оборудованием: кардиографами, каталками. Замглавы Белоярского ГО Алексеев считает, что машин скорой помощи недостаточно. «Дело не в том, что этих машин не хватает и мы без них задыхаемся. Конечно, их всегда не хватает и будет не хватать. Но медицинский персонал Белоярского ГО проявляет заботу и свой служебный долг таким образом, что население не чувствует тех проблем, которые ежедневно сваливаются на наших медицинских работников. И большой им поклон за то, что они не дают нам почувствовать, что им чего-то не хватает», — сказал он, поблагодарив за новый транспорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловским врачам вручили ключи от 23 новых машин скорой помощи. Торжественная передача произошла возле областной центральной клинической больницы №1 в Екатеринбурге. Как передает корреспондент URA.RU, из регионального бюджета на их покупку направили 130 млн рублей. При этом замглавы Белоярского городского округа Владимир Алексеев считает, что этих машин недостаточно. «Хочется, чтобы в конце года было больше позитивных новостей, которые говорят о развитии нашего здравоохранения. <…> Сегодня мы вручаем 23 автомобиля скорой помощи для 18 медицинских учреждений», — сказал замминистра здравоохранения региона Андрей Шастин. В частности, новые машины будут работать в Екатеринбурге, Артинском, Белоярском, Богдановичском, Ирбитском, Талицком, Тавдинском, Кушвинском, Шалинском городских округах и Нижнесергинском районе. На мероприятии присутствовали руководители больниц, которые получили и получили новые авто. Всего в автопарке свердловского минздрава сейчас числятся более 500 машин скорой помощи. По словам Шастина, каждую машину стараются менять раз в пять лет, а замена происходит в рамках плана. Согласно стандарту, эти машины оснащены необходимым реанимационным оборудованием: кардиографами, каталками. Замглавы Белоярского ГО Алексеев считает, что машин скорой помощи недостаточно. «Дело не в том, что этих машин не хватает и мы без них задыхаемся. Конечно, их всегда не хватает и будет не хватать. Но медицинский персонал Белоярского ГО проявляет заботу и свой служебный долг таким образом, что население не чувствует тех проблем, которые ежедневно сваливаются на наших медицинских работников. И большой им поклон за то, что они не дают нам почувствовать, что им чего-то не хватает», — сказал он, поблагодарив за новый транспорт.