11 декабря 2024

В ХМАО усиливается раскол КПРФ: нижневартовские коммунисты покидают партию

В Нижневартовске 70 коммунистов отказались от партбилетов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске коммунисты массово отказываются от партбилетов
В Нижневартовске коммунисты массово отказываются от партбилетов Фото:

Переизбрание лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева на партконференции в Москве спровоцировало массовый исход коммунистов во втором по численности городе Югры — Нижневартовске. Об этом рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.

«После партийного собрания порядка 70 человек приняли решение сложить партбилеты. У бывших коммунистов бытует мнение, что численность партии раздута лишь для красивого отчета в угоду вышестоящему начальству, а рядовые члены никак не могут повлиять на ситуацию. В целом, это внутрипартийная тенденция — рядовые члены не видят деятельности КПРФ, в связи с чем полагают, что партии нужна перезагрузка и внятные перспективы, а не пустые лозунги. Внутрипартийные противоречия вновь обострились на фоне проведения партийной конференции по переизбранию главного коммуниста Югры Савинцева на очередной срок, который заручился безоговорочной поддержкой Москвы в лице лидера партии Геннадия Зюганова», — отмечает инсайдер.

Аналогичная ситуация происходит и в других городах Югры. В Мегионе после того, как Савинцев спровоцировал изгнание окружного депутата Халида Таги-Заде из партии (оставив, впрочем, оппоненту членство во фракции), сторонники опального парламентария массово принялись вступать в партию «Новые люди». В Сургуте исход партийцев начался еще в 2021 году, когда местное отделение покинули почти 60 человек, не согласных с деятельностью окружного партийного руководства.

Секретарь нижневартовского отделения Юрий Мартынов в беседе с журналистом подтвердил, что «партия переживает сложный период». Однако в ответ на вопрос журналиста, действительно ли в Нижневартовске наблюдается массовое сложение партбилетов, он отвечать отказался. «Я не могу сейчас прокомментировать ситуацию», — пояснил Мартынов.

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Переизбрание лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева на партконференции в Москве спровоцировало массовый исход коммунистов во втором по численности городе Югры — Нижневартовске. Об этом рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа. «После партийного собрания порядка 70 человек приняли решение сложить партбилеты. У бывших коммунистов бытует мнение, что численность партии раздута лишь для красивого отчета в угоду вышестоящему начальству, а рядовые члены никак не могут повлиять на ситуацию. В целом, это внутрипартийная тенденция — рядовые члены не видят деятельности КПРФ, в связи с чем полагают, что партии нужна перезагрузка и внятные перспективы, а не пустые лозунги. Внутрипартийные противоречия вновь обострились на фоне проведения партийной конференции по переизбранию главного коммуниста Югры Савинцева на очередной срок, который заручился безоговорочной поддержкой Москвы в лице лидера партии Геннадия Зюганова», — отмечает инсайдер. Аналогичная ситуация происходит и в других городах Югры. В Мегионе после того, как Савинцев спровоцировал изгнание окружного депутата Халида Таги-Заде из партии (оставив, впрочем, оппоненту членство во фракции), сторонники опального парламентария массово принялись вступать в партию «Новые люди». В Сургуте исход партийцев начался еще в 2021 году, когда местное отделение покинули почти 60 человек, не согласных с деятельностью окружного партийного руководства. Секретарь нижневартовского отделения Юрий Мартынов в беседе с журналистом подтвердил, что «партия переживает сложный период». Однако в ответ на вопрос журналиста, действительно ли в Нижневартовске наблюдается массовое сложение партбилетов, он отвечать отказался. «Я не могу сейчас прокомментировать ситуацию», — пояснил Мартынов.
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