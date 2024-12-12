В Челябинске в 2024 году самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали менеджеры, логисты и инженеры. Зарплаты у специалистов за год выросли на треть в среднем до 80 тысяч рублей. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Лидером рейтинга в уходящем году стала профессия менеджера проектов. В среднем работодатели предлагали кандидатам около 78 091 рубль в месяц за полный рабочий день. Это на 33% больше по сравнению с 2023 годом», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте по заработку среди офисных специалистов оказались логисты с зарплатой 76 300 рублей в месяц за полный рабочий день. Их заработок вырос на 26% по сравнению с 2023 годом. Логисты управляют процессами доставки товаров от производителя к потребителю, оптимизируя запасы и транспортировку.
Третьими в рейтинге самых высокооплачиваемых офисных специалистов стали инженеры. В 2024 году за период с января по ноябрь кандидаты могли рассчитывать в среднем на 72 490 рублей в месяц за полный рабочий день. Это на 27% больше по сравнению с 2023 годом.
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