В выходные ямальцы смогут попробовать блюда национальной кухни, а опытные повара раскроют секреты их приготовления. Экстремалов ждут катания на оленьих упряжках, а в кинотеатрах покажут новогодние фильмы. Чем заняться 14 и 15 декабря — читайте на URA.RU.
Фестивали и развлекательные программы
В Ноябрьске пройдет гастро-шоу с участием шеф-поваров из Сербии Милана Умичевича и Слободана Ездимировича. Гостей ждут кулинарные мастер-классы, катание на оленьих упряжках, открытие ледяного чума и другие развлечения. А в Муравленко Снегурочка и Дед Мороз проведут с жителями конкурсы, модный приговор, устроят танцы и споют новогодние песни. Какие массовые мероприятия ждут ямальцев, смотрите в подборке URA.RU.
- Гастрофестиваль «Вкусы Севера»»»» — 14 декабря, 12:00. Ноябрьск, этнокомплекс «Нум»;
- «Мандариновый бум» — 14 декабря, 18:00. Муравленко, детская школа искусств;
- Квест «В поисках приключений» — 14 декабря, 15:00. Ямальский район, село Яр-Сале, улица Советская, дом 17.
Спектакли
В Салехарде пройдет показ спектакля по мотивам всеми известной повести «Маленький принц». Еще одно представление в ямальской столице покажут артисты, в основу которого лягут жизненные истории людей, которые ищут счастье. А в Ноябрьске театралы покажут историю, в которой многие смогут узнать себя.
- «Подслушанное счастье»»»» — 14 декабря, 16:00. Салехард, Окружной центр национальных культур;
- «Маленький принц»»»» — 15 декабря, 16:00. Салехард, Ямальская филармония;
- «Дуры мы, дуры!» — 15 декабря, 18:00. Ноябрьск, Дворец культуры и кино «Русь».
Концерты
Ученики губкинской школы искусств исполнят свои номера на скрипке, виолончели и флейте. Проникнуться традициями народов севера можно будет в Салехарде на концерте «Сеетэй Ямал» — слоган мероприятия «Каким простым может быть счастье…». А жителей газовой столицы ждет хоровое пение с сопровождением актеров местного театрального отделения.
- Юбилейный концерт губернаторского ансамбля национальной песни «Сеетэй Ямал»»»» — 14 декабря, 18:00. Салехард, Ямальская филармония;
- Концерт «Угощаем музыкой»»»» — 14 декабря, 16:00. Губкинский, микрорайон 2, дом 32;
- Квартирник «Своя музыка»»»» — 14 декабря, 16:00. Надым, Ленинградский проспект, дом 11;
- Новогодний концерт хоровой музыки — 14 декабря, 16:00. Новый Уренгой, детская школа искусств им. С .В . Рахманинова;
- «Волшебный мир искусства» — 15 декабря, 14:00. Шурышкарский район, село Мужи, улица Истомина, дом 9А.
Кино
В кинотеатрах стартовали показы новогодних кинолент. Комедии о роковой ошибке турагентства и юной блогерше, фэнтези о подруге Деда Мороза, которая стала злой колдуньей, ждут ямальских киноманов в эти выходные. URA.RU сделало подборку самых интересных фильмов.
- «Совсем ошалели»»»» — 14 декабря, 23:00. Салехард, арт-резиденция «Полярис»;
- «Баба Яга спасает Новый год»»»» — 15 декабря, во всех кинотеатрах Нового Уренгоя;
- «Одна дома: Великолепная пятерка»»»» — 14 декабря, 13:00. Ноябрьск, ТЦ «Север».
Мастер-классы
Жителей села Панаевск научат плести из бисера — сельчане попробуют изобразить узоры, напоминающие северное сияние. Таркосалинцев ждут на мастер-класс по изготовлению подсвечников — они смогут стать отличным новогодним сувениром.
- Бисероплетение «Северное сияние» — 15 декабря, 16:00. Ямальский район, село Панаевск, Дом культуры;
- «Новогодний сувенир» — 14 декабря, 15:00. Тарко-Сале, Дом культуры «Юбилейный».
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