12 декабря 2024

Гастрофестиваль на Ямале и спектакль по мотивам легендарного «Маленького принца». Афиша

Чем заняться на Ямале 14 и 15 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске пройдет гастрофестиваль «Вкусы Севера»
В Ноябрьске пройдет гастрофестиваль «Вкусы Севера» Фото:

В выходные ямальцы смогут попробовать блюда национальной кухни, а опытные повара раскроют секреты их приготовления. Экстремалов ждут катания на оленьих упряжках, а в кинотеатрах покажут новогодние фильмы. Чем заняться 14 и 15 декабря — читайте на URA.RU.

Фестивали и развлекательные программы

В Ноябрьске пройдет гастро-шоу с участием шеф-поваров из Сербии Милана Умичевича и Слободана Ездимировича. Гостей ждут кулинарные мастер-классы, катание на оленьих упряжках, открытие ледяного чума и другие развлечения. А в Муравленко Снегурочка и Дед Мороз проведут с жителями конкурсы, модный приговор, устроят танцы и споют новогодние песни. Какие массовые мероприятия ждут ямальцев, смотрите в подборке URA.RU.

  • Гастрофестиваль «Вкусы Севера»»»» — 14 декабря, 12:00. Ноябрьск, этнокомплекс «Нум»;
  • «Мандариновый бум» — 14 декабря, 18:00. Муравленко, детская школа искусств;
  • Квест «В поисках приключений»  14 декабря, 15:00. Ямальский район, село Яр-Сале, улица Советская, дом 17.

Спектакли

В Салехарде пройдет показ спектакля по мотивам всеми известной повести «Маленький принц». Еще одно представление в ямальской столице покажут артисты, в основу которого лягут жизненные истории людей, которые ищут счастье. А в Ноябрьске театралы покажут историю, в которой многие смогут узнать себя.

  • «Подслушанное счастье»»»» — 14 декабря, 16:00. Салехард, Окружной центр национальных культур;
  • «Маленький принц»»»» — 15 декабря, 16:00. Салехард, Ямальская филармония;
  • «Дуры мы, дуры!» — 15 декабря, 18:00. Ноябрьск, Дворец культуры и кино «Русь».
Спектакль «Маленький принц»
Спектакль «Маленький принц»
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Концерты

Ученики губкинской школы искусств исполнят свои номера на скрипке, виолончели и флейте. Проникнуться традициями народов севера можно будет в Салехарде на концерте «Сеетэй Ямал» — слоган мероприятия «Каким простым может быть счастье…». А жителей газовой столицы ждет хоровое пение с сопровождением актеров местного театрального отделения. 

  • Юбилейный концерт губернаторского ансамбля национальной песни «Сеетэй Ямал»»»» — 14 декабря, 18:00. Салехард, Ямальская филармония;
  • Концерт «Угощаем музыкой»»»» — 14 декабря, 16:00. Губкинский, микрорайон 2, дом 32;
  • Квартирник «Своя музыка»»»» — 14 декабря, 16:00. Надым, Ленинградский проспект, дом 11;
  • Новогодний концерт хоровой музыки — 14 декабря, 16:00. Новый Уренгой, детская школа искусств им. С .В . Рахманинова;
  • «Волшебный мир искусства» — 15 декабря, 14:00. Шурышкарский район, село Мужи, улица Истомина, дом 9А.
Концерт «Сеетэй Ямал»
Концерт «Сеетэй Ямал»
Фото:

Кино 

В кинотеатрах стартовали показы новогодних кинолент. Комедии о роковой ошибке турагентства и юной блогерше, фэнтези о подруге Деда Мороза, которая стала злой колдуньей, ждут ямальских киноманов в эти выходные. URA.RU сделало подборку самых интересных фильмов.  

  • «Совсем ошалели»»»» — 14 декабря, 23:00. Салехард, арт-резиденция «Полярис»;
  • «Баба Яга спасает Новый год»»»» — 15 декабря, во всех кинотеатрах Нового Уренгоя;
  • «Одна дома: Великолепная пятерка»»»» — 14 декабря, 13:00. Ноябрьск, ТЦ «Север».
Кино «Совсем ошалели»
Кино «Совсем ошалели»
Фото:

Мастер-классы

Жителей села Панаевск научат плести из бисера — сельчане попробуют изобразить узоры, напоминающие северное сияние. Таркосалинцев ждут на мастер-класс по изготовлению подсвечников — они смогут стать отличным новогодним сувениром. 

  • Бисероплетение «Северное сияние» — 15 декабря, 16:00. Ямальский район, село Панаевск, Дом культуры;
  • «Новогодний сувенир»  14 декабря, 15:00. Тарко-Сале, Дом культуры «Юбилейный».
Мастер-класс «Новогодний сувенир»
Мастер-класс «Новогодний сувенир»
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В выходные ямальцы смогут попробовать блюда национальной кухни, а опытные повара раскроют секреты их приготовления. Экстремалов ждут катания на оленьих упряжках, а в кинотеатрах покажут новогодние фильмы. Чем заняться 14 и 15 декабря — читайте на URA.RU. Фестивали и развлекательные программы В Ноябрьске пройдет гастро-шоу с участием шеф-поваров из Сербии Милана Умичевича и Слободана Ездимировича. Гостей ждут кулинарные мастер-классы, катание на оленьих упряжках, открытие ледяного чума и другие развлечения. А в Муравленко Снегурочка и Дед Мороз проведут с жителями конкурсы, модный приговор, устроят танцы и споют новогодние песни. Какие массовые мероприятия ждут ямальцев, смотрите в подборке URA.RU. Спектакли В Салехарде пройдет показ спектакля по мотивам всеми известной повести «Маленький принц». Еще одно представление в ямальской столице покажут артисты, в основу которого лягут жизненные истории людей, которые ищут счастье. А в Ноябрьске театралы покажут историю, в которой многие смогут узнать себя. Концерты Ученики губкинской школы искусств исполнят свои номера на скрипке, виолончели и флейте. Проникнуться традициями народов севера можно будет в Салехарде на концерте «Сеетэй Ямал» — слоган мероприятия «Каким простым может быть счастье…». А жителей газовой столицы ждет хоровое пение с сопровождением актеров местного театрального отделения.  Кино  В кинотеатрах стартовали показы новогодних кинолент. Комедии о роковой ошибке турагентства и юной блогерше, фэнтези о подруге Деда Мороза, которая стала злой колдуньей, ждут ямальских киноманов в эти выходные. URA.RU сделало подборку самых интересных фильмов.   Мастер-классы Жителей села Панаевск научат плести из бисера — сельчане попробуют изобразить узоры, напоминающие северное сияние. Таркосалинцев ждут на мастер-класс по изготовлению подсвечников — они смогут стать отличным новогодним сувениром. 
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