Автомобилистов уличили в чрезмерной любви к китайским машинам

«Автостат»: с января 2024 года россияне приобрели 848 тысяч китайских авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне чаще отдают предпочтение китайским авто, чем отечественным
Россияне чаще отдают предпочтение китайским авто, чем отечественным Фото:

За 11 месяцев текущего года россияне приобрели более 848 тысяч китайских машин, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти следует из анализа данных «Автостата».

«В указанный период в России было продано 848 тысяч машин из Китая, что на 80% больше по сравнению с предыдущим годом», — приводит «Коммерсант» данные с сайта. Из отчета также следует, что количество китайских брендов на рынке увеличилось на 60%. В 2023 году их было 29, а к 2024 году число этих брендов удвоилось до 60.

Добавление новых моделей также способствовало укреплению позиций китайских производителей в России. Большинство из более чем 100 новых моделей, появившихся на рынке в текущем году, были произведены в Китае. Среди обновленных линеек — автомобили таких марок как Haval, Chery, Geely и другие.

В настоящий момент китайские автомобили набирают популярность в России. По словам российского президента Владимира Путина, это связано с тем, что авто из КНР стали заметно качественнее и доступнее. Он добавил также, что такие машины начали уступать своим аналогам из Европы.

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За 11 месяцев текущего года россияне приобрели более 848 тысяч китайских машин, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти следует из анализа данных «Автостата». «В указанный период в России было продано 848 тысяч машин из Китая, что на 80% больше по сравнению с предыдущим годом», — приводит «Коммерсант» данные с сайта. Из отчета также следует, что количество китайских брендов на рынке увеличилось на 60%. В 2023 году их было 29, а к 2024 году число этих брендов удвоилось до 60. Добавление новых моделей также способствовало укреплению позиций китайских производителей в России. Большинство из более чем 100 новых моделей, появившихся на рынке в текущем году, были произведены в Китае. Среди обновленных линеек — автомобили таких марок как Haval, Chery, Geely и другие. В настоящий момент китайские автомобили набирают популярность в России. По словам российского президента Владимира Путина, это связано с тем, что авто из КНР стали заметно качественнее и доступнее. Он добавил также, что такие машины начали уступать своим аналогам из Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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