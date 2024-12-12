Автомобилистов уличили в чрезмерной любви к китайским машинам

За 11 месяцев текущего года россияне приобрели более 848 тысяч китайских машин, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти следует из анализа данных «Автостата».
«В указанный период в России было продано 848 тысяч машин из Китая, что на 80% больше по сравнению с предыдущим годом», — приводит «Коммерсант» данные с сайта. Из отчета также следует, что количество китайских брендов на рынке увеличилось на 60%. В 2023 году их было 29, а к 2024 году число этих брендов удвоилось до 60.
Добавление новых моделей также способствовало укреплению позиций китайских производителей в России. Большинство из более чем 100 новых моделей, появившихся на рынке в текущем году, были произведены в Китае. Среди обновленных линеек — автомобили таких марок как Haval, Chery, Geely и другие.
В настоящий момент китайские автомобили набирают популярность в России. По словам российского президента Владимира Путина, это связано с тем, что авто из КНР стали заметно качественнее и доступнее. Он добавил также, что такие машины начали уступать своим аналогам из Европы.
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