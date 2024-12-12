Появилось видео с моментом нападения цыгана на участника СВО

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Цыган угрожал участнику СВО ножом и расправой
Цыган угрожал участнику СВО ножом и расправой Фото:

В Волгоградской области 8 декабря произошло нападение на инвалида-участника СВО со стороны местного жителя цыганской диаспоры. Конфликт начался из-за громкой музыки в квартире цыганки и перерос в драку у общежития. Муж нападавшей угрожая убийством, вытащил нож, но вскоре сбежал, бросив его на месте. Видео инцидента появилось в соцсетях.

«Словесный конфликт с соседкой-цыганкой и военным перерос в массовые разборки у общежития с ее мужем и родственниками», — передает telegram-канал «V1.RU». Отмечается, что конфликт начался из-за громкой музыки в квартире цыган.

Пострадавший рассказал, что во время драки его жена попыталась разнять их, но ее оттолкнули. После этого цыган набросился на него с ножом. Его друзья пришли на помощь, и мужчина скрылся в подъезде. Правоохранительные органы уже установили личность нападавшего, материалы дела переданы в следственные органы.

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В Волгоградской области 8 декабря произошло нападение на инвалида-участника СВО со стороны местного жителя цыганской диаспоры. Конфликт начался из-за громкой музыки в квартире цыганки и перерос в драку у общежития. Муж нападавшей угрожая убийством, вытащил нож, но вскоре сбежал, бросив его на месте. Видео инцидента появилось в соцсетях. «Словесный конфликт с соседкой-цыганкой и военным перерос в массовые разборки у общежития с ее мужем и родственниками», — передает telegram-канал «V1.RU». Отмечается, что конфликт начался из-за громкой музыки в квартире цыган. Пострадавший рассказал, что во время драки его жена попыталась разнять их, но ее оттолкнули. После этого цыган набросился на него с ножом. Его друзья пришли на помощь, и мужчина скрылся в подъезде. Правоохранительные органы уже установили личность нападавшего, материалы дела переданы в следственные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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