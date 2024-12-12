Хинштейн будет применять «волшебные пендели» к нежелающим работать

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости ускорения работ по восстановлению жилья после атак. Он подчеркнул, что для более эффективного реагирования на последствия взрывов необходимо применять жесткие меры по отношению к ответственным за ремонтные работы. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
«Конечно, нам надо перестраивать всю эту работу. Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху <…> „волшебный пендель“ сделает свое дело. Если по-другому здесь не работает, значит будем работать так», — сказал Александр Хинштейн.
Дополнительно Хинштейн акцентировал внимание на важности оперативного реагирования на разрушения, вызванные военными действиями. Он подчеркнул, что задержки в ремонтных работах недопустимы и потребовал от ответственных лиц более решительных действий для скорейшего восстановления нормальной жизни пострадавших территорий.
Во время проведения прямой линии с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном произошла хакерская атака. Как следствие, звонки жителей не достигали адресата. Об этом было объявлено ведущей в ходе прямого эфира.
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