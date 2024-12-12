12 декабря 2024

Хинштейн будет применять «волшебные пендели» к нежелающим работать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хинштейн пригрозил чиновникам, которые не хотят работать
Хинштейн пригрозил чиновникам, которые не хотят работать Фото:

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости ускорения работ по восстановлению жилья после атак. Он подчеркнул, что для более эффективного реагирования на последствия взрывов необходимо применять жесткие меры по отношению к ответственным за ремонтные работы. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Конечно, нам надо перестраивать всю эту работу. Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху <…> „волшебный пендель“ сделает свое дело. Если по-другому здесь не работает, значит будем работать так», — сказал Александр Хинштейн.

Дополнительно Хинштейн акцентировал внимание на важности оперативного реагирования на разрушения, вызванные военными действиями. Он подчеркнул, что задержки в ремонтных работах недопустимы и потребовал от ответственных лиц более решительных действий для скорейшего восстановления нормальной жизни пострадавших территорий.

Во время проведения прямой линии с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном произошла хакерская атака. Как следствие, звонки жителей не достигали адресата. Об этом было объявлено ведущей в ходе прямого эфира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости ускорения работ по восстановлению жилья после атак. Он подчеркнул, что для более эффективного реагирования на последствия взрывов необходимо применять жесткие меры по отношению к ответственным за ремонтные работы. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Конечно, нам надо перестраивать всю эту работу. Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху <…> „волшебный пендель“ сделает свое дело. Если по-другому здесь не работает, значит будем работать так», — сказал Александр Хинштейн. Дополнительно Хинштейн акцентировал внимание на важности оперативного реагирования на разрушения, вызванные военными действиями. Он подчеркнул, что задержки в ремонтных работах недопустимы и потребовал от ответственных лиц более решительных действий для скорейшего восстановления нормальной жизни пострадавших территорий. Во время проведения прямой линии с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном произошла хакерская атака. Как следствие, звонки жителей не достигали адресата. Об этом было объявлено ведущей в ходе прямого эфира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...