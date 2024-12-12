Хакеры атаковали прямую линию врио губернатора Курской области

Прямая линия с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном была подвергнута хакерской атаке, в результате чего жители не могли дозвониться. Об этом сообщила ведущая во время прямого эфира.
«Прямо сейчас нашу прямую линию в Курской области штурмуют хакеры. И вот у нас поступают вопросы о том, что невозможно дозвониться. Техническая группа подсказывает, что это связано с тем, что хакерская атака прямо сейчас происходит на нашу прямую линию. Специалисты уже работают над этим», — сообщила ведущая.
По словам ведущей, все вопросы, которые не удалось озвучить во время прямой линии из-за технических проблем, будут рассмотрены и на них будет дан ответ в письменной форме. Это позволит обеспечить, чтобы жители региона все равно получили необходимую информацию и поддержку.
Ранее украинская хакерская группа «Берегини» опубликовала в Интернете секретные документы, связанные с системой защиты боевых машин от атак беспилотников, которые были утверждены командующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским в 2024 году. Скриншоты данных документов были размещены в telegram-канале этой хакерской организации.
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