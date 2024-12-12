В Госдуме объяснили отклонение законопроекта о выходном 31 декабря

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что нет необходимости спешить с утверждением 31 декабря как официального выходного дня, поскольку правительство стремится сделать этот день нерабочим через соответствующие замены. По ее словам, законопроект об этом был отклонен из-за отрицательного отзыва правительства.
«На первом этапе отклонили из-за отрицательного отзыва правительства. Вместе с тем правительство всегда старается 31 декабря поставить нерабочим днем, сделав соответствующую замену. Какой-то спешки в этом вопросе нет», — сказала Бессараб в беседе с «Лентой. ру». Депутат подчеркнула, что правительство регулярно принимает меры для обеспечения возможности отдыха граждан в преддверии Нового года.
Бессараб также прокомментировала предложения о сокращении новогодних каникул в пользу весенних праздников, предназначенных для сельскохозяйственных работ. По ее словам, такие предложения не учитывают климатические особенности различных регионов России, где в начале мая еще может быть снег, что делает невозможным проведение посадочных работ.
Государственная Дума не поддержала инициативу о внесении 31 декабря в список официальных выходных дней, передает RT. Генеральный директор Ассоциации профессиональных юристов «АИД», Давид Адамс, прокомментировал результаты голосования, отметив, что хотя законопроект был отклонен, жители страны все равно смогут воспользоваться выходным днем в текущем году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.