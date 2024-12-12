12 декабря 2024

Водитель протаранил дорожный знак в центре Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на Компросе
Авария произошла на Компросе Фото:

В Перми в результате ДТП автомобиль застрял между фонарным столбом и дорожным знаком. Авария случилась вечером 12 декабря на Компросе, рассказали очевидцы.

«Как много вопросов и как немного ответов. ДТП на Компросе», — пишет telegram-канал «Мой город — Пермь!». Фото с места происшествия были присланы в мессенджер пользователем Love Yawa.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Как вызволять машину из ловушки — непонятно
Как вызволять машину из ловушки — непонятно
Фото:

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В Перми в результате ДТП автомобиль застрял между фонарным столбом и дорожным знаком. Авария случилась вечером 12 декабря на Компросе, рассказали очевидцы. «Как много вопросов и как немного ответов. ДТП на Компросе», — пишет telegram-канал «Мой город — Пермь!». Фото с места происшествия были присланы в мессенджер пользователем Love Yawa. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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