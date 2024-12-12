Авария произошла на Компросе
В Перми в результате ДТП автомобиль застрял между фонарным столбом и дорожным знаком. Авария случилась вечером 12 декабря на Компросе, рассказали очевидцы.
«Как много вопросов и как немного ответов. ДТП на Компросе», — пишет telegram-канал «Мой город — Пермь!». Фото с места происшествия были присланы в мессенджер пользователем Love Yawa.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Как вызволять машину из ловушки — непонятно
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