Российские военные силы демонстрируют ускоренное продвижение на украинской территории, преодолевая ослабленные украинские позиции, сообщает New York Times. Это самый значительный прогресс с 2022 года.
«Россия продвигается самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва украинских позиций, ослабленных нехваткой солдат», — говорится в материале. В статье также отмечается, что российские войска используют стратегическое преимущество в численности и технике для осуществления своих операций на восточном и южном направлениях фронта.
Согласно мнению автора статьи, завоевание новых территорий укрепит позиции России, что позволит стране вести переговоры с позиции силы. Это станет особенно актуальным в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом после его возможной победы на президентских выборах в США, когда он может инициировать обсуждение мирного урегулирования.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, сообщил о своем предложении к Киеву организовать режим прекращения огня с Россией на период Рождества, однако Владимир Зеленский отклонил данное предложение. В то же время Дмитрий Литвин, советник Зеленского, заявил, что Будапешт не проводил никаких официальных обсуждений по этому вопросу с Киевом, как сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
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