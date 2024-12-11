11 декабря 2024

Советник Зеленского опроверг отказ от рождественского перемирия с Россией

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По словам Орбана, Зеленский отказался от временного перемирия с Россией, но Литвин заявил, что это неправда
По словам Орбана, Зеленский отказался от временного перемирия с Россией, но Литвин заявил, что это неправда Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Киеву на Рождество установить режим прекращения огня с Россией, но Зеленский отверг эту идею. Однако советник Зеленского Дмитрий Литвин указал, что Будапешт ничего не обсуждал с Киевом. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Как всегда, с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала. Как всегда, о своих контактах с Москвой венгерская сторона не предупреждала. Как всегда, Украина ни на что не уполномочивала Венгрию», — сказал Литвин «Интерфакс-Украине». По словам Литвина, Киев ежедневно работает над освобождением пленных, занимаясь переговорами по обмену и борется за «справедливый мир» вместе со своими западными партнерами. 

Орбан 11 декабря позвонил Путину. Венгерский премьер выразил готовность оказать содействие в вопросах урегулирования конфликта на Украине. Президент, в свою очередь, «изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины». Он также напомнил, что Киев «исключает возможность мирного урегулирования конфликта», пояснили в Кремле.

Разговор Путина и Орбана состоялся после встречи венгерского премьера с избранным президентом США Дональдом Трампом. Какого-либо послания Путину от Трампа Орбан не передавал.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Зеленский отверг предложение Венгрии прекратить огонь и совершить обмен военнопленными на Рождество. Орбан пообещал задействовать для скорейшего решения конфликта свои связи с западными лидерами.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Киеву на Рождество установить режим прекращения огня с Россией, но Зеленский отверг эту идею. Однако советник Зеленского Дмитрий Литвин указал, что Будапешт ничего не обсуждал с Киевом. Его слова приводит «Интерфакс-Украина». «Как всегда, с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала. Как всегда, о своих контактах с Москвой венгерская сторона не предупреждала. Как всегда, Украина ни на что не уполномочивала Венгрию», — сказал Литвин «Интерфакс-Украине». По словам Литвина, Киев ежедневно работает над освобождением пленных, занимаясь переговорами по обмену и борется за «справедливый мир» вместе со своими западными партнерами.  Орбан 11 декабря позвонил Путину. Венгерский премьер выразил готовность оказать содействие в вопросах урегулирования конфликта на Украине. Президент, в свою очередь, «изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины». Он также напомнил, что Киев «исключает возможность мирного урегулирования конфликта», пояснили в Кремле. Разговор Путина и Орбана состоялся после встречи венгерского премьера с избранным президентом США Дональдом Трампом. Какого-либо послания Путину от Трампа Орбан не передавал. Ранее URA.RU сообщало о том, что Зеленский отверг предложение Венгрии прекратить огонь и совершить обмен военнопленными на Рождество. Орбан пообещал задействовать для скорейшего решения конфликта свои связи с западными лидерами.
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