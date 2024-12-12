Чиновники Курганской области сэкономили на госзакупках 2 миллиарда рублей

Власти Курганской области сэкономили на государственных закупках в 2024 году 2,07 миллиардов рублей. Общая относительная экономия бюджетных денег составила 7,23%. Это выше, чем в среднем по России. Такие данные приводит официальный сайт ЕИС «Закупки».
«В 2024 году в Курганской области экономия при заключении контрактов 2,07 млрд рублей. Относительная экономия 7,23%. Всего было заключено 16 199 контрактов», — говорится на сайте государственных закупок. В 2023 году властям Курганской области удалось сэкономить 8,48%.
У региональных заказчиков экономия оказалась больше, чем у муниципальных. Региональные –1,47 млрд или 8,01%. Муниципальные — 0,61 млрд (5,85%).
В регионах Уральского федерального округа максимальная экономия была зафиксирована в Челябинской области — 11,16 млрд (9,45%). Минимальная в Тюменской — 5,12%.
Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область получит шесть миллиардов на развитие региона. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении Курганской области шести миллиардов рублей для социально-экономического развития региона. Средства будут выделены в рамках утвержденной индивидуальной программы на 2025–2030 годы.
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