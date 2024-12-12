Никто не знает, где сейчас находится подросток
В Перми разыскивают 15-летнюю местную жительницу. Девочка вышла из дома в Орджоникидзевском районе 12 декабря, и с тех пор никто не знает, где она. Об этом рассказали волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».
«Пропала девушка 2009 года. Она 12 декабря 2024 года ушла из дома. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале объединения.
Рост пропавшей 175 сантиметров. Она плотного телосложения, с темно-русыми волосами, волнистыми на конце, глаза карие. Была одета в темную шапку и темную куртку со светлыми вставками, черные штаны и ботинки.
На вид пропавшей 18-20 лет
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