Когда пик морозов настигнет Свердловскую область

В Свердловской области пик морозов придется на 15 декабря и ночь на 16 декабря. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Циклон достаточно быстро заполняется. Уже к утру субботы, при движении в сторону Полярного Урала, он станет высотным, а воздушная масса в нем сильно выхолодится (до -16). В тылу циклона, на этот раз с запада, на территорию Свердловской области начнет поступать холодный воздух. В течение дня 14 декабря температура будет понижаться; пик похолодания придется на воскресенье и ночь понедельника», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Свердловской области 13 декабря ожидаются ночные температуры от -4 до -9 градусов, на севере региона — до -12, -17 градусов. Днем температура будет от 0 до -5 градусов, на севере — от -8 до -10 градусов.
В столице Урала будет пасмурная погода со снегом. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит около -3, -5 градусов, днем от -3 до -1 градуса.
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