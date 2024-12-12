12 декабря 2024

В Госдуме предложили аннулировать долги бойцов за контракт с Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Лантратовой, эта мера поддержки будет способствовать улучшению финансового положения участников СВО и их семей
По мнению Лантратовой, эта мера поддержки будет способствовать улучшению финансового положения участников СВО и их семей Фото:

Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению от партии «Справедливая Россия — За правду», обратилась к Эльвире Набиуллиной, главе Центробанка РФ, с предложением аннулировать негативные кредитные истории для граждан, заключающих контракты с ВС РФ на время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.

«Предлагаю установить, что запись и иные данные кредитной истории участника СВО при наличии его заявления аннулируются в случае заключения им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции», — указывается в письме. Лантратова подчеркивает, что такая мера поможет улучшить финансовое положение участников СВО и их семей.

В Госдуму ранее было внесено предложение закона, согласно которому детям участников специальной военной операции будет предоставлено право на бесплатное размещение в студенческих общежитиях. Авторами данной инициативы являются представители фракции «Справедливая Россия — За правду».

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Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению от партии «Справедливая Россия — За правду», обратилась к Эльвире Набиуллиной, главе Центробанка РФ, с предложением аннулировать негативные кредитные истории для граждан, заключающих контракты с ВС РФ на время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма. «Предлагаю установить, что запись и иные данные кредитной истории участника СВО при наличии его заявления аннулируются в случае заключения им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции», — указывается в письме. Лантратова подчеркивает, что такая мера поможет улучшить финансовое положение участников СВО и их семей. В Госдуму ранее было внесено предложение закона, согласно которому детям участников специальной военной операции будет предоставлено право на бесплатное размещение в студенческих общежитиях. Авторами данной инициативы являются представители фракции «Справедливая Россия — За правду».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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