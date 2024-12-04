В Госдуме предложили новые льготы для детей участников СВО

Дети участников СВО смогут бесплатно жить в общежитиях вузов
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Дети ветеранов СВО смогут бесплатно проживать в общежитиях
Дети ветеранов СВО смогут бесплатно проживать в общежитиях Фото:

В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий бесплатное проживание в общежитиях высших учебных заведений для детей участников СВО. Инициаторами данного предложения выступили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду».

«Законопроектом предлагается освободить детей участников специальной военной операции от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии», — говорится в пояснительной записке к проекту. Он опубликован на официальной сайте Госдумы. В настоящее время по действующему законодательству от оплаты за проживание в университетских общежитиях освобождены ветераны боевых действий.

Ранее депутаты этой же партии предложили ввести бесплатное обучение в вузах для участников СВО и их родственников. На данный момент вузы выделяют квоту в размере 10% для участников спецоперации и их детей.

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В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий бесплатное проживание в общежитиях высших учебных заведений для детей участников СВО. Инициаторами данного предложения выступили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду». «Законопроектом предлагается освободить детей участников специальной военной операции от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии», — говорится в пояснительной записке к проекту. Он опубликован на официальной сайте Госдумы. В настоящее время по действующему законодательству от оплаты за проживание в университетских общежитиях освобождены ветераны боевых действий. Ранее депутаты этой же партии предложили ввести бесплатное обучение в вузах для участников СВО и их родственников. На данный момент вузы выделяют квоту в размере 10% для участников спецоперации и их детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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