В Госдуме предложили новые льготы для детей участников СВО

В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий бесплатное проживание в общежитиях высших учебных заведений для детей участников СВО. Инициаторами данного предложения выступили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду».
«Законопроектом предлагается освободить детей участников специальной военной операции от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии», — говорится в пояснительной записке к проекту. Он опубликован на официальной сайте Госдумы. В настоящее время по действующему законодательству от оплаты за проживание в университетских общежитиях освобождены ветераны боевых действий.
Ранее депутаты этой же партии предложили ввести бесплатное обучение в вузах для участников СВО и их родственников. На данный момент вузы выделяют квоту в размере 10% для участников спецоперации и их детей.
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