Как участники СВО и их дети пользуются льготами при поступлении в вузы: реальные примеры

12 августа 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Поступившие в вузы участники СВО будут обучаться бесплатно Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В августе сын участника СВО поступил в престижный московский вуз со 127 баллами ЕГЭ, что в три раза меньше необходимой отметки. Помимо большого списка льгот для военных, власти мотивируют граждан идти на фронт, в том числе оказывая поддержку им и их детям при поступлении в вузы. URA.RU приводит льготы, которыми студенты-участники СВО могут воспользоваться при поступлении, а также рассказывает о реальных историях. Какие льготы есть для участников СВО и их детей при поступлении в вузы Новость по теме Какие льготы есть у бойцов СВО и их семей Власти создают условия для того, чтобы участники СВО и их дети смогли поступить в вуз и получить высшее образование, такие как: бесплатное обучение, дополнительные баллы, а также место в общежитии. Ниже приведены льготы, которые облегчат молодым людям поступление и обучение: Вузы РФ будут начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов при поступлении за участие в СВО. Они будут засчитаны в качестве баллов за индивидуальные достижения абитуриента. Это максимальное количество таких баллов, которыми поступающий может воспользоваться. Участники СВО смогут бесплатно готовиться к поступлению в вузы на их подготовительных отделениях. В самих же вузах они также будут учиться бесплатно, но при условии, что поступят в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Некоторые же участники СВО и члены их семей смогут поступить в вузы в рамках отдельной квоты, не проходя вступительные испытания (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности). Кроме того, правительство РФ позволило студентам, которые участвовали в спецоперации, перевестись с коммерции на бюджет даже при отсутствии свободных мест. К тому же, Минобразования РФ рекомендовало всем вузам: предоставлять материальную помощь участникам СВО;

снизить стоимость их обучения, предоставлять рассрочку по договору об оказании им платных образовательных услуг;

обеспечивать их местом в общежитии;

снизить или полностью отменить плату за проживание в общежитии. Как участники СВО и их дети уже пользуются льготами В начале августа сын участника СВО Дмитрий рассказал, что поступил на бюджет в Московский физико-технический институт (МФТИ) со 127 баллами по ЕГЭ, что в три раза ниже проходного балла. Он смог попасть в МФТИ с помощью отдельной квоты для детей участников СВО. Также молодой человек рассказал на своем youtube-канале, что не сдавал прикладную информатику, с которой другие студенты поступают на его профиль. Также URA.RU рассказывало о еще одном подобном случае, который произошел в Екатеринбурге. Агентство помогло участнику СВО получить удостоверение ветерана боевых действий, после чего он смог получить льготы, благодаря которым поступил на бюджет в Российский университет транспорта (МИИТ). При этом, молодой человек имел 165 баллов ЕГЭ, что близко к минимальному порогу в 179. К тому же, ему дали бесплатное место в общежитии вуза. На данный момент более 800 человек поступили в престижные российские вузы по квотам для участников СВО и их детей. Журналисты проанализировали сайты 13 из 15 лучших по мировым стандартам вузов РФ и собрали данные о зачисленных по отдельной квоте. Оказалось, что около 70% из поступивших сдали ЕГЭ на баллы ниже проходных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В августе сын участника СВО поступил в престижный московский вуз со 127 баллами ЕГЭ, что в три раза меньше необходимой отметки. Помимо большого списка льгот для военных, власти мотивируют граждан идти на фронт, в том числе оказывая поддержку им и их детям при поступлении в вузы. URA.RU приводит льготы, которыми студенты-участники СВО могут воспользоваться при поступлении, а также рассказывает о реальных историях. Власти создают условия для того, чтобы участники СВО и их дети смогли поступить в вуз и получить высшее образование, такие как: бесплатное обучение, дополнительные баллы, а также место в общежитии. Ниже приведены льготы, которые облегчат молодым людям поступление и обучение: Вузы РФ будут начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов при поступлении за участие в СВО. Они будут засчитаны в качестве баллов за индивидуальные достижения абитуриента. Это максимальное количество таких баллов, которыми поступающий может воспользоваться. Участники СВО смогут бесплатно готовиться к поступлению в вузы на их подготовительных отделениях. В самих же вузах они также будут учиться бесплатно, но при условии, что поступят в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Некоторые же участники СВО и члены их семей смогут поступить в вузы в рамках отдельной квоты, не проходя вступительные испытания (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности). Кроме того, правительство РФ позволило студентам, которые участвовали в спецоперации, перевестись с коммерции на бюджет даже при отсутствии свободных мест. К тому же, Минобразования РФ рекомендовало всем вузам: В начале августа сын участника СВО Дмитрий рассказал, что поступил на бюджет в Московский физико-технический институт (МФТИ) со 127 баллами по ЕГЭ, что в три раза ниже проходного балла. Он смог попасть в МФТИ с помощью отдельной квоты для детей участников СВО. Также молодой человек рассказал на своем youtube-канале, что не сдавал прикладную информатику, с которой другие студенты поступают на его профиль. Также URA.RU рассказывало о еще одном подобном случае, который произошел в Екатеринбурге. Агентство помогло участнику СВО получить удостоверение ветерана боевых действий, после чего он смог получить льготы, благодаря которым поступил на бюджет в Российский университет транспорта (МИИТ). При этом, молодой человек имел 165 баллов ЕГЭ, что близко к минимальному порогу в 179. К тому же, ему дали бесплатное место в общежитии вуза. На данный момент более 800 человек поступили в престижные российские вузы по квотам для участников СВО и их детей. Журналисты проанализировали сайты 13 из 15 лучших по мировым стандартам вузов РФ и собрали данные о зачисленных по отдельной квоте. Оказалось, что около 70% из поступивших сдали ЕГЭ на баллы ниже проходных.