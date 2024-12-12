В результате массового ДТП есть пострадавшие (архивное фото)
На Бродовском тракте в Перми произошло массовое ДТП. В результате автоаварии есть пострадавшие и погибший, сообщают очевидцы. Фото происшествия они поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Бродовский тракт в сторону Восточного обхода. KIA с Toyota, двое пострадавших», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
На заснеженной дороге столкнулись несколько машин
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