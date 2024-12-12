12 декабря 2024

На трассе в Перми произошло смертельное ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате массового ДТП есть пострадавшие (архивное фото)
В результате массового ДТП есть пострадавшие (архивное фото) Фото:

На Бродовском тракте в Перми произошло массовое ДТП. В результате автоаварии есть пострадавшие и погибший, сообщают очевидцы. Фото происшествия они поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Бродовский тракт в сторону Восточного обхода. KIA с Toyota, двое пострадавших», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.

На заснеженной дороге столкнулись несколько машин
На заснеженной дороге столкнулись несколько машин
Фото:

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На Бродовском тракте в Перми произошло массовое ДТП. В результате автоаварии есть пострадавшие и погибший, сообщают очевидцы. Фото происшествия они поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «Бродовский тракт в сторону Восточного обхода. KIA с Toyota, двое пострадавших», — говорится в посте. URA.RU отправило запрос в пресс-службу УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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