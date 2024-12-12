12 декабря 2024

На «курганской Рублевке» высадят туи и установят качели

Возле мэрии села Кетово появятся туи и качели
© Служба новостей «URA.RU»
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Возле мэрии села Кетово появится шесть туй
Возле мэрии села Кетово появится шесть туй Фото:

Под Курганом высадят туи и установят качели возле администрации села Кетово. На работы по благоустройству планируют потратить более трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по благоустройству общественной территории в селе Кетово по улице Космонавтов, 39. Две С-образные перголы с тремя качелями, шесть искусственных туй», — указано в аукционной документации.

Также подрядчику необходимо будет установить шесть радиусных лавок, 10 вазонов, скамейки со спинкой и восемь квадратных урн. Администрация Кетовского округа готова потратить на контракт 3,3 миллиона рублей. Срок окончания работ рассчитан до февраля 2025 года.

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Под Курганом высадят туи и установят качели возле администрации села Кетово. На работы по благоустройству планируют потратить более трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории в селе Кетово по улице Космонавтов, 39. Две С-образные перголы с тремя качелями, шесть искусственных туй», — указано в аукционной документации. Также подрядчику необходимо будет установить шесть радиусных лавок, 10 вазонов, скамейки со спинкой и восемь квадратных урн. Администрация Кетовского округа готова потратить на контракт 3,3 миллиона рублей. Срок окончания работ рассчитан до февраля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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