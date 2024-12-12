На «курганской Рублевке» высадят туи и установят качели

Под Курганом высадят туи и установят качели возле администрации села Кетово. На работы по благоустройству планируют потратить более трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по благоустройству общественной территории в селе Кетово по улице Космонавтов, 39. Две С-образные перголы с тремя качелями, шесть искусственных туй», — указано в аукционной документации.
Также подрядчику необходимо будет установить шесть радиусных лавок, 10 вазонов, скамейки со спинкой и восемь квадратных урн. Администрация Кетовского округа готова потратить на контракт 3,3 миллиона рублей. Срок окончания работ рассчитан до февраля 2025 года.
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