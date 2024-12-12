12 декабря 2024

На пермском заводе произошел пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на заводе произошел сегодня в 9:56
Пожар на заводе произошел сегодня в 9:56 Фото:

В Мотовилихинском районе сегодня утром произошел пожар. Видео, на котором спецслужбы едут на место происшествия, очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Сообщение о пожаре на улице 1905 года поступило сегодня в 9:56. Прибывшие пожарные ликвидировали загорание масла в вытяжке производственного цеха. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

В пресс-службе Мотовилихинских заводов URA.RU пояснили, что возгорание произошло на Пермском пружинно-рессорном заводе. Предприятие расположено на улице 1905 года, 35к1.

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В Мотовилихинском районе сегодня утром произошел пожар. Видео, на котором спецслужбы едут на место происшествия, очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь». «Сообщение о пожаре на улице 1905 года поступило сегодня в 9:56. Прибывшие пожарные ликвидировали загорание масла в вытяжке производственного цеха. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе краевого МЧС. В пресс-службе Мотовилихинских заводов URA.RU пояснили, что возгорание произошло на Пермском пружинно-рессорном заводе. Предприятие расположено на улице 1905 года, 35к1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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