Пожар на заводе произошел сегодня в 9:56
В Мотовилихинском районе сегодня утром произошел пожар. Видео, на котором спецслужбы едут на место происшествия, очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Сообщение о пожаре на улице 1905 года поступило сегодня в 9:56. Прибывшие пожарные ликвидировали загорание масла в вытяжке производственного цеха. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
В пресс-службе Мотовилихинских заводов URA.RU пояснили, что возгорание произошло на Пермском пружинно-рессорном заводе. Предприятие расположено на улице 1905 года, 35к1.
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