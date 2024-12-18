18 декабря 2024

Жители Ямала раскрыли, что лучше всего дарить на Новый год: соцопрос

34% жителей ЯНАО предпочтут подарить на Новый год желанный подарок
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ямала ждут желанные подарки на Новый год
Жители Ямала ждут желанные подарки на Новый год Фото:

Большинство опрошенных жителей Ямала считают, что на Новый год лучше дарить то, что от них попросят родные и близкие. Запросы от ребенка, родителей и второй половинки могут быть разнообразными, но желанный подарок — самый лучший, так считают 34% опрошенных URA.RU респондентов.

На вопрос «Что вы будете дарить друг другу на Новый год», который жителям Ямала задали в telegram-канале «Округ белых ночей», большинство ямальцев — 34% — ответили, что будут дарить то, что попросят родные и дети. На втором месте оказался ответ: «Полезный подарок в быту: посуда, кухонные принадлежности, кружки и так далее», — так ответило 24% опрошенных. На третьем месте ответ: «Деньги», — такой подарок считают лучшим 13% жителей Ямала.

Свой вариант, которого не было в предложенных, выбрали 9% ямальцев. Книгу дарят только 5% жителей, а подарочный сертификат — 4%. Подарок в виде теплой одежды, доставки еды или чего-то съестного, билет на культурное мероприятие выбрали 3% респондентов. Самым непопулярным подарком из списка соцопроса стал билет на экскурсию или путешествие.

Также URA.RU составило подборку полезных и интересных идей для подарков, которые могут пригодиться жителям Севера:

  • Теплый плед.
  • Чайные наборы и термокружки.
  • Электрические одеяла и подушки.
  • Подогрев для сидения машины.
  • Массажер.
  • Теплый свитер.
  • Рыболовецкие снасти — если человек увлекается рыбалкой.
  • Баф — это такой удобный шарф в виде трубы.
  • Гаджет от комаров.
  • Настольная игра для хорошего вечера.
  • Сушилка для овощей.
  • Термобелье и носки.
  • Ледянки, санки, лыжи.

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Большинство опрошенных жителей Ямала считают, что на Новый год лучше дарить то, что от них попросят родные и близкие. Запросы от ребенка, родителей и второй половинки могут быть разнообразными, но желанный подарок — самый лучший, так считают 34% опрошенных URA.RU респондентов. На вопрос «Что вы будете дарить друг другу на Новый год», который жителям Ямала задали в telegram-канале «Округ белых ночей», большинство ямальцев — 34% — ответили, что будут дарить то, что попросят родные и дети. На втором месте оказался ответ: «Полезный подарок в быту: посуда, кухонные принадлежности, кружки и так далее», — так ответило 24% опрошенных. На третьем месте ответ: «Деньги», — такой подарок считают лучшим 13% жителей Ямала. Свой вариант, которого не было в предложенных, выбрали 9% ямальцев. Книгу дарят только 5% жителей, а подарочный сертификат — 4%. Подарок в виде теплой одежды, доставки еды или чего-то съестного, билет на культурное мероприятие выбрали 3% респондентов. Самым непопулярным подарком из списка соцопроса стал билет на экскурсию или путешествие. Также URA.RU составило подборку полезных и интересных идей для подарков, которые могут пригодиться жителям Севера:
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© Служба новостей «URA.RU»
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