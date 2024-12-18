Жители Ямала раскрыли, что лучше всего дарить на Новый год: соцопрос

Большинство опрошенных жителей Ямала считают, что на Новый год лучше дарить то, что от них попросят родные и близкие. Запросы от ребенка, родителей и второй половинки могут быть разнообразными, но желанный подарок — самый лучший, так считают 34% опрошенных URA.RU респондентов.
На вопрос «Что вы будете дарить друг другу на Новый год», который жителям Ямала задали в telegram-канале «Округ белых ночей», большинство ямальцев — 34% — ответили, что будут дарить то, что попросят родные и дети. На втором месте оказался ответ: «Полезный подарок в быту: посуда, кухонные принадлежности, кружки и так далее», — так ответило 24% опрошенных. На третьем месте ответ: «Деньги», — такой подарок считают лучшим 13% жителей Ямала.
Свой вариант, которого не было в предложенных, выбрали 9% ямальцев. Книгу дарят только 5% жителей, а подарочный сертификат — 4%. Подарок в виде теплой одежды, доставки еды или чего-то съестного, билет на культурное мероприятие выбрали 3% респондентов. Самым непопулярным подарком из списка соцопроса стал билет на экскурсию или путешествие.
Также URA.RU составило подборку полезных и интересных идей для подарков, которые могут пригодиться жителям Севера:
- Теплый плед.
- Чайные наборы и термокружки.
- Электрические одеяла и подушки.
- Подогрев для сидения машины.
- Массажер.
- Теплый свитер.
- Рыболовецкие снасти — если человек увлекается рыбалкой.
- Баф — это такой удобный шарф в виде трубы.
- Гаджет от комаров.
- Настольная игра для хорошего вечера.
- Сушилка для овощей.
- Термобелье и носки.
- Ледянки, санки, лыжи.
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