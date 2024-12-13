Украинский беспилотник-разведчик сбили возле комплекса «Лукойла» в Ленобласти

Разведывательный беспилотник был ликвидирован в Ленинградской области над нефтяным терминалом РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II». Дрон, предположительно, осуществлял съемку объекта, который специализируется на отгрузке нефтепродуктов.
«Разведывательный беспилотник уничтожен в Ленинградской области в районе распределительного перевалочного комплекса „РПК-Высоцк ‚ЛУКОЙЛ-II‘... Предположительно, он вел съемку комплекса“, — пишет Life.ru.
Беспилотник был уничтожен вчера примерно в 23 часа. Дрон, используемый для разведывательных целей, был сбит над территорией нефтяного терминала. Обломки БПЛА упали в акваторию Финского залива. Событие не привело к человеческим жертвам или повреждению объекта.
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