Около Бурштынской ТЭС на западе Украины раздались взрывы

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У Бурштынской ТЭС за западе Украины прозвучали взрывы (фото из архива)
У Бурштынской ТЭС за западе Украины прозвучали взрывы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ивано-Франковской области на западе Украины возле города Бурштын произошли новые взрывы. Удары были зафиксированы в направлении Бурштынской теплоэлектростанции.

«В районе города Бурштын снова гремят взрывы. Есть вероятность, что ТЭС этот ракетный налет не переживет», — пишет telegram-канал «Изнанка». 

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о массированном ракетном ударе по Украине. По его словам, ракетные удары фиксируются с пяти утра, пишет RT.

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В Ивано-Франковской области на западе Украины возле города Бурштын произошли новые взрывы. Удары были зафиксированы в направлении Бурштынской теплоэлектростанции. «В районе города Бурштын снова гремят взрывы. Есть вероятность, что ТЭС этот ракетный налет не переживет», — пишет telegram-канал «Изнанка».  Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о массированном ракетном ударе по Украине. По его словам, ракетные удары фиксируются с пяти утра, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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