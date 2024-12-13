Около Бурштынской ТЭС на западе Украины раздались взрывы

В Ивано-Франковской области на западе Украины возле города Бурштын произошли новые взрывы. Удары были зафиксированы в направлении Бурштынской теплоэлектростанции.
«В районе города Бурштын снова гремят взрывы. Есть вероятность, что ТЭС этот ракетный налет не переживет», — пишет telegram-канал «Изнанка».
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о массированном ракетном ударе по Украине. По его словам, ракетные удары фиксируются с пяти утра, пишет RT.
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