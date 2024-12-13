Российская оборонная промышленность, несмотря на международные санкции, увеличила свои объемы производства до уровня, превосходящего возможности всей Европы за аналогичный период. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
«Несмотря на наши санкции, русские расширили свою оборонную промышленность до невообразимых масштабов. Россия сегодня производит за три месяца больше оружия, чем может произвести вся европейская оружейная промышленность, а за шесть месяцев больше оружия, чем имеет весь Бундесвер», — заявил Кубилюс в беседе с RND.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что санкции Запада уже изжили себя, пишет RT. По его словам, Запад в своей внешней политике полагается исключительно на санкции, поскольку других инструментов у него не осталось. Рябков подчеркнул, что в России активно развивается производство и происходит процесс импортозамещения.
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