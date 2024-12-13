У руководителя крупного банка в Екатеринбурге украли два миллиона

У сотрудника «Уралсиб» из Екатеринбурга аферисты похитили 1,7 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация книг Гайды и Дубичева «Критика государственной идеологии» и «Идеология – власть идей». Екатеринбург , портфель, рука в портфеле
Банкиру обещали легкий заработок Фото:

В Екатеринбурге мошенники похитили у руководителя банка «Уралсиб» почти два миллиона рублей. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

По его словам, 4 ноября с банкиром через Telegram связалась неизвестная и предложила заработок на платформе покупки товаров. Ему дали учетную запись, с которой он купил 60 товаров и получил за это 2400 рублей.

«После этого он создал личный профиль и закинул на него 1,7 млн. С них ему пообещали выплату 2,7 млн рублей, однако этого не произошло. Тогда мужчина понял, что стал жертвой», — сказал собеседник агентства.

Пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.

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В Екатеринбурге мошенники похитили у руководителя банка «Уралсиб» почти два миллиона рублей. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. По его словам, 4 ноября с банкиром через Telegram связалась неизвестная и предложила заработок на платформе покупки товаров. Ему дали учетную запись, с которой он купил 60 товаров и получил за это 2400 рублей. «После этого он создал личный профиль и закинул на него 1,7 млн. С них ему пообещали выплату 2,7 млн рублей, однако этого не произошло. Тогда мужчина понял, что стал жертвой», — сказал собеседник агентства. Пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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