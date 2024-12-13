У руководителя крупного банка в Екатеринбурге украли два миллиона

В Екатеринбурге мошенники похитили у руководителя банка «Уралсиб» почти два миллиона рублей. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.
По его словам, 4 ноября с банкиром через Telegram связалась неизвестная и предложила заработок на платформе покупки товаров. Ему дали учетную запись, с которой он купил 60 товаров и получил за это 2400 рублей.
«После этого он создал личный профиль и закинул на него 1,7 млн. С них ему пообещали выплату 2,7 млн рублей, однако этого не произошло. Тогда мужчина понял, что стал жертвой», — сказал собеседник агентства.
Пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.
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