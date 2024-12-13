У руководителя крупного банка в Екатеринбурге украли два миллиона

У сотрудника «Уралсиб» из Екатеринбурга аферисты похитили 1,7 млн рублей

13 декабря 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Банкиру обещали легкий заработок Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге мошенники похитили у руководителя банка «Уралсиб» почти два миллиона рублей. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. По его словам, 4 ноября с банкиром через Telegram связалась неизвестная и предложила заработок на платформе покупки товаров. Ему дали учетную запись, с которой он купил 60 товаров и получил за это 2400 рублей. «После этого он создал личный профиль и закинул на него 1,7 млн. С них ему пообещали выплату 2,7 млн рублей, однако этого не произошло. Тогда мужчина понял, что стал жертвой», — сказал собеседник агентства. Пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге мошенники похитили у руководителя банка «Уралсиб» почти два миллиона рублей. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. По его словам, 4 ноября с банкиром через Telegram связалась неизвестная и предложила заработок на платформе покупки товаров. Ему дали учетную запись, с которой он купил 60 товаров и получил за это 2400 рублей. «После этого он создал личный профиль и закинул на него 1,7 млн. С них ему пообещали выплату 2,7 млн рублей, однако этого не произошло. Тогда мужчина понял, что стал жертвой», — сказал собеседник агентства. Пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.