ЕР приостановила членство арестованного рязанского экс-губернатора Любимова

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Рязанское отделение «Единой России» приостановило членство Николая Любимова в партии
Рязанское отделение «Единой России» приостановило членство Николая Любимова в партии Фото:

Членство бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора Николая Любимова в партии «Единая Россия» было приостановлено после ареста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Членство Николая Викторовича Любимова во Всероссийской политической партии „Единая Россия“ приостановлено в соответствии с уставом», — передает РИА Новости слова представителей партии. Это решение последовало после того, как Басманный суд Москвы арестовал Любимова на два месяца по обвинению в получении взятки на особо крупную сумму.

Николай Любимов занимал пост губернатора Рязанской области с 2017 по 2022 годы, а затем стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации на заседании в среду, 11 декабря, принял решение о досрочном прекращении его полномочий на основании поданного им заявления.

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Членство бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора Николая Любимова в партии «Единая Россия» было приостановлено после ареста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. «Членство Николая Викторовича Любимова во Всероссийской политической партии „Единая Россия“ приостановлено в соответствии с уставом», — передает РИА Новости слова представителей партии. Это решение последовало после того, как Басманный суд Москвы арестовал Любимова на два месяца по обвинению в получении взятки на особо крупную сумму. Николай Любимов занимал пост губернатора Рязанской области с 2017 по 2022 годы, а затем стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации на заседании в среду, 11 декабря, принял решение о досрочном прекращении его полномочий на основании поданного им заявления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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