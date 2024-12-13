ЕР приостановила членство арестованного рязанского экс-губернатора Любимова

Членство бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора Николая Любимова в партии «Единая Россия» было приостановлено после ареста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
«Членство Николая Викторовича Любимова во Всероссийской политической партии „Единая Россия“ приостановлено в соответствии с уставом», — передает РИА Новости слова представителей партии. Это решение последовало после того, как Басманный суд Москвы арестовал Любимова на два месяца по обвинению в получении взятки на особо крупную сумму.
Николай Любимов занимал пост губернатора Рязанской области с 2017 по 2022 годы, а затем стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации на заседании в среду, 11 декабря, принял решение о досрочном прекращении его полномочий на основании поданного им заявления.
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