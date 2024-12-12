Пермский хоккейный клуб «Молот» ликвидировал дочернюю компанию

Пермский хоккейный клуб «Молот» ликвидировал дочернее ООО «Молот 1948». Компанию создали в апреле 2024 года, чтобы заработать для клуба дополнительные деньги с помощью неспортивных видов деятельности.
«Сведения об основном виде деятельности ООО „Молот 1948“ — организация отдыха и развлечений. Дополнительные виды деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, торговля, деятельность ресторанов и доставки продуктов питания, деятельность в области права и бухучета», — указано в выписке реестра юрлиц.
«Коммерсант-Прикамье» уточняет, что сейчас хоккейный клуб «Молот» работает в статусе общественной организации, поэтому не может оказывать некоторые виды коммерческих услуг. Дочернюю компанию клуб закрыл, но от планов по заработку внебюджетных средств не отказывается.
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