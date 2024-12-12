12 декабря 2024

Пермский хоккейный клуб «Молот» ликвидировал дочернюю компанию

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Хоккейный клуб «Молот» закрыл свою дочернюю фирму
Хоккейный клуб «Молот» закрыл свою дочернюю фирму Фото:

Пермский хоккейный клуб «Молот» ликвидировал дочернее ООО «Молот 1948». Компанию создали в апреле 2024 года, чтобы заработать для клуба дополнительные деньги с помощью неспортивных видов деятельности.

«Сведения об основном виде деятельности ООО „Молот 1948“ — организация отдыха и развлечений. Дополнительные виды деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, торговля, деятельность ресторанов и доставки продуктов питания, деятельность в области права и бухучета», — указано в выписке реестра юрлиц.

«Коммерсант-Прикамье» уточняет, что сейчас хоккейный клуб «Молот» работает в статусе общественной организации, поэтому не может оказывать некоторые виды коммерческих услуг. Дочернюю компанию клуб закрыл, но от планов по заработку внебюджетных средств не отказывается.

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Пермский хоккейный клуб «Молот» ликвидировал дочернее ООО «Молот 1948». Компанию создали в апреле 2024 года, чтобы заработать для клуба дополнительные деньги с помощью неспортивных видов деятельности. «Сведения об основном виде деятельности ООО „Молот 1948“ — организация отдыха и развлечений. Дополнительные виды деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, торговля, деятельность ресторанов и доставки продуктов питания, деятельность в области права и бухучета», — указано в выписке реестра юрлиц. «Коммерсант-Прикамье» уточняет, что сейчас хоккейный клуб «Молот» работает в статусе общественной организации, поэтому не может оказывать некоторые виды коммерческих услуг. Дочернюю компанию клуб закрыл, но от планов по заработку внебюджетных средств не отказывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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