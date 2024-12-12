12 декабря 2024

ФСБ ликвидировала в Челябинске крупную нарколабораторию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездное заседание Научно-технического совета с участием руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Челябинск, лаборатория
Изъято свяше 14 кг наркотиков, а также оборудование и реактивы (архивное фото) Фото:

В Челябинске ликвидирована крупная нарколаборатория, 45-летний житель региона осужден по трем статьям уголовного кодекса на 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

«Челябинским областным судом признан виновным 45-летний житель региона в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере). При задержании у него обнаружено и изъято наркотическое средство альфа-PVP массой 14,2 кг, а также оборудование и реактивы, предназначенные для незаконного производства», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Крупный наркодилер был задержан сотрудникам УФСБ в феврале 2022 года. Он был участником межрегиональной преступной группы, которая распространяла наркотики бесконтактным способом. Житель региона приговорен к лишению свободы на срок 15 лет и один месяц с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере полмиллиона рублей.

В Челябинске осужден крупный наркодилер
В Челябинске осужден крупный наркодилер
При обыске обнаружены реактивы и оборудование для производства наркотиков
При обыске обнаружены реактивы и оборудование для производства наркотиков

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске ликвидирована крупная нарколаборатория, 45-летний житель региона осужден по трем статьям уголовного кодекса на 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального УФСБ. «Челябинским областным судом признан виновным 45-летний житель региона в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере). При задержании у него обнаружено и изъято наркотическое средство альфа-PVP массой 14,2 кг, а также оборудование и реактивы, предназначенные для незаконного производства», — уточнили в пресс-службе ведомства. Крупный наркодилер был задержан сотрудникам УФСБ в феврале 2022 года. Он был участником межрегиональной преступной группы, которая распространяла наркотики бесконтактным способом. Житель региона приговорен к лишению свободы на срок 15 лет и один месяц с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере полмиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...