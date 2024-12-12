В Челябинске ликвидирована крупная нарколаборатория, 45-летний житель региона осужден по трем статьям уголовного кодекса на 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
«Челябинским областным судом признан виновным 45-летний житель региона в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере). При задержании у него обнаружено и изъято наркотическое средство альфа-PVP массой 14,2 кг, а также оборудование и реактивы, предназначенные для незаконного производства», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Крупный наркодилер был задержан сотрудникам УФСБ в феврале 2022 года. Он был участником межрегиональной преступной группы, которая распространяла наркотики бесконтактным способом. Житель региона приговорен к лишению свободы на срок 15 лет и один месяц с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере полмиллиона рублей.
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