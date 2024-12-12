Происшествия Криминал ФСБ ликвидировала в Челябинске крупную нарколабораторию. Фото 13 декабря 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + Изъято свяше 14 кг наркотиков, а также оборудование и реактивы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ликвидирована крупная нарколаборатория, 45-летний житель региона осужден по трем статьям уголовного кодекса на 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального УФСБ. «Челябинским областным судом признан виновным 45-летний житель региона в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере). При задержании у него обнаружено и изъято наркотическое средство альфа-PVP массой 14,2 кг, а также оборудование и реактивы, предназначенные для незаконного производства», — уточнили в пресс-службе ведомства. Крупный наркодилер был задержан сотрудникам УФСБ в феврале 2022 года. Он был участником межрегиональной преступной группы, которая распространяла наркотики бесконтактным способом. Житель региона приговорен к лишению свободы на срок 15 лет и один месяц с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере полмиллиона рублей. В Челябинске осужден крупный наркодилер Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области При обыске обнаружены реактивы и оборудование для производства наркотиков Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске ликвидирована крупная нарколаборатория, 45-летний житель региона осужден по трем статьям уголовного кодекса на 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального УФСБ. «Челябинским областным судом признан виновным 45-летний житель региона в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере). При задержании у него обнаружено и изъято наркотическое средство альфа-PVP массой 14,2 кг, а также оборудование и реактивы, предназначенные для незаконного производства», — уточнили в пресс-службе ведомства. Крупный наркодилер был задержан сотрудникам УФСБ в феврале 2022 года. Он был участником межрегиональной преступной группы, которая распространяла наркотики бесконтактным способом. Житель региона приговорен к лишению свободы на срок 15 лет и один месяц с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере полмиллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям