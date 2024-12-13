Политика Путин изменил одно правило во время военного положения 13 декабря 2024 в 15:15 Размер текста - 17 + Путин внес изменение в закон «О военном положенни» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин внес изменения в правило, действующее во время военного положения. Оно касается доступа к информации. Теперь действуют ограничения на информацию о деятельности федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, органов военного управления, местного самоуправления и различных организаций. «Введение ограничений доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций [во время] военного положения», — отмечено в документе. Он опубликован на сайте Официального опубликования правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин внес изменения в правило, действующее во время военного положения. Оно касается доступа к информации. Теперь действуют ограничения на информацию о деятельности федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, органов военного управления, местного самоуправления и различных организаций. «Введение ограничений доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций [во время] военного положения», — отмечено в документе. Он опубликован на сайте Официального опубликования правовых актов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям