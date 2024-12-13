Путин изменил одно правило во время военного положения

Президент России Владимир Путин внес изменения в правило, действующее во время военного положения. Оно касается доступа к информации. Теперь действуют ограничения на информацию о деятельности федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, органов военного управления, местного самоуправления и различных организаций.
«Введение ограничений доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций [во время] военного положения», — отмечено в документе. Он опубликован на
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