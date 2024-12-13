Путин изменил одно правило во время военного положения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин внес изменение в закон «О военном положенни» Фото:

Президент России Владимир Путин внес изменения в правило, действующее во время военного положения. Оно касается доступа к информации. Теперь действуют ограничения на информацию о деятельности федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, органов военного управления, местного самоуправления и различных организаций.

«Введение ограничений доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций [во время] военного положения», — отмечено в документе. Он опубликован на сайте Официального опубликования правовых актов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин внес изменения в правило, действующее во время военного положения. Оно касается доступа к информации. Теперь действуют ограничения на информацию о деятельности федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, органов военного управления, местного самоуправления и различных организаций. «Введение ограничений доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций [во время] военного положения», — отмечено в документе. Он опубликован на сайте Официального опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...