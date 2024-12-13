В преддверии новогодних праздников Курган предлагает жителям и гостям города насыщенную программу мероприятий: концерты, экскурсии, ярмарки и мастер-классы порадуют горожан в выходные. URA.RU собрало основные события, запланированные на 14 и 15 декабря.
Суббота, 14 декабря
14 декабря запланирован ряд культурных мероприятий, среди которых концерты и выставки. В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Пушкинский» по адресу улица Пушкина, 25 в 13:00 начнется музыкальное представление «Предпраздничная суета». В рамках этого мероприятия выступят вокальная студия «Голосок» и академический хор «Магия». В 17:00 в том же ТРЦ состоится проект «Живая музыка», организованный Курганским областным музыкальным колледжем имени Дмитрия Шостаковича. В другом ТРЦ «ГиперСити» на улице Коли Мяготина, 8, в 18:00 начнется выступление вокальной студии «Пантеон», доступ на которое будет свободным.
В Художественном музее имени Германа Травникова, расположенном на улице Максима Горького, 129, с 10:00 до 18:00 посетители смогут осмотреть постоянные и временные экспозиции, в том числе выставку «От Тропинина до Левитана» и персональную выставку Станислава Кежова «Опусы Кежова». В Музее истории города Кургана на улице Куйбышева, 59, в 10:00 начнется мастер-класс по созданию новогодних сувениров из глиттерного фоамирана «Елочные игрушки», для участия в котором необходима предварительная запись. В том же музее в 17:00 откроется усадьба Деда Мороза, вход на которую будет бесплатным.
Также в этот день пройдут мероприятия в библиотеках города. В библиотеке имени А. Н. Островского на улице Ленина, 4, в 15:00 состоится семейный клуб «Караоке батл» для взрослых. В библиотеке имени Виктора Потанина на улице Куйбышева, 43, в 11:00 начнется семейный кинозал с показом фильма «Новогодние приключения Маши и Вити», на который также предоставляется свободный доступ.
Воскресенье, 15 декабря
События 15 декабря продолжат праздничную программу с множеством интересных мероприятий. В ТРЦ «Пушкинский» в 13:00 пройдет концерт ансамбля преподавателей «Рябинка» с программой «Народные мотивы» ДШИ имени Владимира Громова, а в ТРЦ «РИО» в 18:00 состоится бесплатный концерт «Вокальная мастерская 45». В Курганской областной филармонии (Троицкая площадь, 1) в 12:00 начнется детский концерт «Сказка в музыке живет», а в 18:00 выступит популярная группа «KHЯZZ» с программой «Волшебная книга».
Художественный музей имени Германа Травникова будет показывать с 10:00 до 18:00 постоянные и временные экспозиции. Курганский областной краеведческий музей предлагает тематическую экскурсию «Природа родного края» в 12:00.
В библиотеках также запланированы мероприятия: в библиотеке имени Александра Островского (ул. Ленина, 4) в 14:00 пройдет инфотека «Мороз, сугробы, гололед!» (вход свободный), а в Доме культуры имени Максима Горького (ул. Дзержинского, 1 А) в 17:00 состоится ретро-вечер для старшего поколения. Культурный центр «Курган» на проспекте Конституции, 60 приглашает на театрализованную концертную программу «Новогодний голубой огонек» в 12:00.
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