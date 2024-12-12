На временной зимней дороге вблизи села Саранпауль Березовского района ХМАО (относится к арктической зоне) под лед провалился вездеход, который был задействован в строительстве трассы. Об инциденте агентству URA.RU сообщили местные жители, которые беспокоятся, что дорога не будет готова до Нового года.
«Ситуация на зимнике сложная, техника тонет, насколько знаю, утопили один или два тягача. Мы, как предприниматели, беспокоимся: нужно завозить груз, склады уже пустые — последний раз товар доставляли в начале октября. Теперь ждем зимник, но, похоже, до 25-го декабря его не откроют», — поделился житель Березовского района Усик Маркосян. Он уточнил, что инцидент произошел на зимнике «Газовая трасса — село Саранпауль».
Предприниматель отметил, что проблемы с зимниками в регионе повторяются из года в год. Причина, по его мнению, в старой технике, которую используют строители. Также в этом году достаточно тепло и снег рыхлый. «Сами дороги изначально строились для оленьих упряжек или временных буровых. Часть путей, ведущих в Саранпауль, это старые геологические профили, которые рубились десятки лет назад», — добавил Маркосян.
На предоставленном источником ролике видно, что машины уходят под лед, застревают в болотах. Собеседник URA.RU подтвердил, что видео снято в десятых числах декабря 2024 года.
По информации от компании «Северавтодор», которая строит зимник, дорогу «Газовая трасса — село Саранпауль» должны ввести в эксплуатацию к 25 декабря. На объекте задействованы пять гусеничных транспортеров-тягачей (ГТТ), которые занимаются укреплением и подготовкой дорожного покрытия. Сейчас ведется проминка проезжей части.
URA.RU направило запрос в адрес ГК «Северавтодор» с просьбой прокомментировать происшествие со строительной техникой. На момент публикации ответ от компании не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО открыли первый зимник. Движение запустили по зимней автодороге от 13 километра трассы Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья.
Автор видео: Усик Маркосян
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